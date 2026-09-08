Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar

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Encontrar roupa bonita, atual e a preços acessíveis nem sempre é tarefa fácil. Mas há lojas onde é possível renovar o guarda-roupa sem gastar uma fortuna e a Giraças é uma delas. Agora, além dos preços habitualmente baixos, a loja está com saldos em vários artigos até ao final do mês, tornando a visita ainda mais irresistível.

Na nossa visita à loja levaremos o regresso ao escritório em mente, iremos renovar alguns básicos e aproveitar os saldos para pensar nos dias quentes do próximo verão.

E não faltam propostas também para festas e casamentos. Na Giraças é possível encontrar vestidos e modelos perfeitos para casamentos, com diferentes estilos.

Looks para voltar ao escritório sem gastar muito

O regresso à rotina depois das férias traz também a necessidade de recuperar alguns looks mais cuidados. Entre conjuntos, calças, blusas, vestidos e outras peças, há opções que podem facilmente fazer parte do guarda-roupa de trabalho.

Já pode começar a preparar o próximo verão

Os saldos podem ser também uma boa oportunidade para antecipar compras para a próxima estação.

Vestidos leves, peças coloridas e outras propostas mais descontraídas podem ficar guardadas para os dias de calor. É uma forma de aproveitar os preços mais baixos agora e evitar ter de comprar tudo quando chegar novamente o verão.

Há vestidos para festas e casamentos

Se tem um casamento, uma festa ou outra ocasião especial marcada, também vale a pena espreitar as propostas da Giraças.

Como chegar à Giraças?

A Giraças fica em Terrugem, Sintra, na Estrada da Ribeirinha, nº 92, Armazém G. A loja está aberta todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, das 10h00 às 19h00, com pausa para almoço entre as 13h00 e as 14h00.

Para quem não quer perder as novidades, há ainda outra forma de acompanhar o que chega à loja. A Giraças realiza diretos nas redes sociais, onde mostra novidades em primeira mão e revela promoções e oportunidades que podem passar despercebidas.

Pode acompanhar os diretos da loja no TikTok, Facebook e Instagram e ficar a par dos novos lançamentos e dos artigos em promoção.