Preços de Primark com ‘pinta’ de Zara. Cadeia francesa de roupa 'low cost' abre nova loja em Portugal

É uma das nossas lojas preferidas. Tem aqueles preços apetecíveis da Primark, mas o design tem um ADN francês especial e isso nota-se bem nas coleções, principalmente na de mulher e criança (a roupa de bebé é irresistível, acreditem!). Falamos da Kiabi, claro, e vem aí uma nova loja no nosso país.

É já no dia 30 de novembro que vai nascer um novo espaço, no Salinas Park, em Alverca. São já 11 lojas, entre as quais espaços próprios e franchisados.

Com 1200 m2, a nova loja contará com o que a Kiabi já nos habituou: coleções de moda para toda a família e todas as carteiras, moda solidária, sustentável e inclusiva, e propostas adequadas a todas as silhuetas e diferenças. A Kiabi é aquela loja onde encontra também peças para números muito grandes ou para pessoas com deficiência.

Para assinalar a abertura, com hora marcada para as 9h00 e até às 22h00, a Kiabi terá ao longo do dia várias ofertas. Os 50 primeiros clientes receberão um voucher de 25€ para gastarem em compras durante o dia de inauguração, quem fizer compras na

loja receberá, também, um cartucho de castanhas e haverá uma dinâmica em loja que permitirá aos clientes ganhar brindes e vales de desconto.

As crianças terão, também, atividades dedicadas só para si, como pinturas faciais inspiradas no tema de Natal e, ainda, oferta de balões. Para quem não tem nenhuma loja física perto de casa, o site da Kiabi tem também produtos e promoções exclusivas, com entregas grátis a partir dos 30 euros.

