Abre em Portugal mais uma loja da rival da Primark e da IKEA. Os preços são mesmo baixos

Vai abrir mais uma loja de milhares de produtos a preços absolutamente incríveis. Desde artigos para a casa a brinquedos, a Action abre a sua 16.ª loja em Portugal já no dia 29 de maio em Portimão.

Como em todas as lojas que já abriram no país, também nesta podemos encontrar seis mil produtos, em 14 categorias diferentes como decoração, produtos alimentares ou de trabalhos manuais. E é sempre uma surpresa voltar à Action: todas as semanas surgem nas prateleiras 150 novos.

O melhor? O preço médio de todos os produtos é inferior a 2 euros.

"Estamos muito satisfeitos por abrir a nossa primeira loja em Portimão, apenas um ano depois de termos apresentado a nossa primeira loja em Portugal. Os clientes receberam-nos calorosamente e estamos muito felizes por podermos trazer a fórmula Action para mais perto deles. O nosso sucesso assenta na nossa fórmula forte e no empenho e compromisso das nossas equipas, de que muito nos orgulhamos. Quero agradecer a todos os que contribuíram para esta conquista: os nossos clientes, os nossos colegas, os nossos fornecedores e todos os que nos apoiaram," afirma a diretora-geral da Action em Portugal, Sofia Mendoça.

A nova loja em Portimão terá mais de mil metros quadrados e emprega 28 colaboradores.

Horário:

09:00 às 21:00, de segunda a domingo

Morada:

Rua Dos Custódios, 8500-469 Portimão