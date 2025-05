Da Action à Kik: as nossas lojas 'low cost' preferidas todas juntas num novo centro comercial

Fonte: Agência Lusa

Um novo ‘retail park’ vai ser inaugurado na quinta-feira, um investimento de 20 milhões de euros que prevê criar mais de 200 postos de trabalho diretos, anunciou hoje a empresa responsável pelo projeto.

Em comunicado, os promotores do Nova Vila Retail Park, em Portimão, referem que a estrutura vai integrar 16 lojas, num terreno com oito hectares, “com o foco prioritário na sustentabilidade”.

O projeto da gestora belga de fundos imobiliários Mitiska REIM, promete revolucionar a região algarvia, com lojas representadas por marcas internacionais “que serão novidade no sul do país”.

Pelo que vemos no mapa no site do novo espaço, vamos poder encontrar a Leroy Merlin, as rivais da IKEA Hôma e JYSK, a Rádio Popular (RP), as rivais da Primark Action e Kik, A Loja do Gato Preto, a Equivalenza, a Ornimundo, um supermercado Continente e uma MO.

O novo conjunto comercial fica localizado junto à Estrada Nacional 125, a cerca de três quilómetros da cidade de Portimão, no local do antigo Portimão Retail Park, que foi destruído por um incêndio em 2012.

De acordo com a empresa, a nova estrutura vai criar mais de duas centenas de postos de trabalho diretos e não sazonais, “o que é vital para fixar a população residente […], contribuindo diretamente para o desenvolvimento económico e a empregabilidade local”, refere Enzo Guidez, o responsável das operações da Mitiska REIM em Portugal, citado na nota.

Para além de lojas de grande dimensão, o conjunto comercial oferece um espaço de restauração, zonas de repouso e lazer, parque de bicicletas, postos de carregamento para veículos elétricos, um posto de abastecimento de combustíveis e um parque de estacionamento gratuito com 832 lugares.

Os promotores realçam que o projeto foi desenvolvido "com forte enfoque na sustentabilidade, alinhando-se à meta de neutralidade carbónica até 2050".

Entre as várias medidas adotadas para garantir a resiliência ambiental do empreendimento, destacam a utilização nos espaços verdes de plantas autóctones resistentes à seca e a utilização de águas pluviais para rega.

Painéis fotovoltaicos foram ainda instalados na cobertura e implementado um sistema de controlo de iluminação no parque, visando a redução das emissões de dióxido carbono (CO2).

“O projeto reflete o compromisso com práticas ambientais responsáveis e de longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor imobiliário”, realça a empresa.

A nota refere que o nome escolhido, Nova Vila Retail Park, tem origem no nome dado a Portimão no século XV pelo rei D. Afonso V - Vila Nova de Portimão -, cuja arquitetura, com fachadas brancas e simples, “faz também homenagem ao património e à memória coletiva das gentes do Algarve”.

A abertura do novo espaço está agendada para a próxima quinta-feira.