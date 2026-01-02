Facebook Instagram
Lifestyle

Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

Adoramos um bom desconto e esta loja é um fenómeno europeu recheada de produtos conhecidos com baixas de preço que chegam aos 70%
IOL
Hoje às 11:15
Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana

A cadeia low cost PrimaPrix continua a ganhar terreno em Portugal e afirma-se como uma das grandes sensações do retalho europeu. Com descontos que podem chegar aos 70%, a marca espanhola conquistou rapidamente os consumidores portugueses ao apostar em produtos de grandes marcas a preços muito abaixo do habitual.

A estreia em Portugal aconteceu em maio de 2025, com a abertura da primeira loja em Guimarães, na Rua Paio Galvão. Seguiu-se o Porto, onde a insígnia chegou à Rua de Fernandes Tomás poucos dias depois, e Lisboa, com uma loja na Rua Pascoal de Melo, inaugurada no início de junho.

Entretanto, o mapa nacional da PrimaPrix voltou a crescer. A quarta loja abriu portas em outubro, em Coimbra, na Rua João de Ruão, consolidando a presença da marca em quatro cidades portuguesas e reforçando a aposta no mercado nacional.

Nas lojas PrimaPrix é possível encontrar centenas e centenas de coisas: desde artigos de higiene e limpeza a alimentação, maquilhagem, perfumes e bebidas. Marcas bem conhecidas como Garnier, Pantene, Rimmel ou Nivea surgem com preços muito mais baixos do que os praticados nas prateleiras de muitas lojas e supermercados.

Os descontos até 70% estendem-se a dezenas de categorias e o stock é renovado com frequência. As promoções podem ser descobertas nas lojas físicas ou através dos canais online da marca, onde o catálogo é atualizado regularmente.

Por exemplo, neste momento pode encontrar na loja 71 pastilhas de Fairy por 8.95 euros, um ferro a vapor vertical por 21,95 euros, um vinho tinto de 11,50 euros por 3,50 euros ou um creme de rosto Nivea por 7,95 euros, ou seja, a metade do preço.

Percorra a galeria acima e descubra alguns dos produtos que estão atualmente com preços difíceis de ignorar.

Lista de lojas:

PrimaPrix Pascoal de Melo (Lisboa)

Morada: Rua Pascoal de Melo 73D

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

 

PrimaPrix Guimarães

Morada: Rua Paio Galvão 20

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

 

PrimaPrix Coimbra

Morada: Rua João de Ruão 6

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

 

PrimaPrix Fernandes Tomás (Porto)

Morada: Rua de Fernandes Tomás 793

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

 

RELACIONADOS
Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana
Influencer revela os melhores produtos da Mercadona que deve ter sempre em casa
Comece 2026 a treinar em casa: Aldi vai ter à venda uma máquina de pilates por menos de 30 euros
Encontrámos o casaco da moda à venda no Continente. Tem uma cor linda
Mais Vistos
00:02:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
tvi
00:07:10
Dois às 10
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»
tvi
00:55:18
Dois às 10
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
tvi
00:03:30
Dois às 10
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»
tvi
Destaques IOL
Acidente
Menino de 5 anos morreu depois de ficar com o braço preso na passadeira rolante de uma estância de esqui
Primeira companhia
OPINIÃO | Portugal em sentido: a Primeira Companhia já marchou
Lojas low cost
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas
Humidade
"A roupa já não cheira a mofo": estes sacos absorvem a humidade dos armários
Mais Lidas
Famosos
Renata Reis divulga novo comunicado sobre Maycon Douglas: leia aqui!
selfie
Famosos
Encontrado casaco de Maycon Douglas: saiba onde estava!
selfie
Famosos
Rita Almeida envia emotiva mensagem a Maycon Douglas: "Não estás sozinho"
selfie
Mercado
Técnico e diretor do Flamengo no Gil Vicente-Sporting para observarem Andrew
maisfutebol
Famosos
Pedro Jorge vai separar-se de Marisa? Eis a reação do vencedor de "Secret Story"!
selfie
Suíça
"Flashover": o fenómeno perigoso que explica o elevado número de mortes no incêndio num bar nos Alpes Suíços
cnn