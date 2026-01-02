Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana

A cadeia low cost PrimaPrix continua a ganhar terreno em Portugal e afirma-se como uma das grandes sensações do retalho europeu. Com descontos que podem chegar aos 70%, a marca espanhola conquistou rapidamente os consumidores portugueses ao apostar em produtos de grandes marcas a preços muito abaixo do habitual.

A estreia em Portugal aconteceu em maio de 2025, com a abertura da primeira loja em Guimarães, na Rua Paio Galvão. Seguiu-se o Porto, onde a insígnia chegou à Rua de Fernandes Tomás poucos dias depois, e Lisboa, com uma loja na Rua Pascoal de Melo, inaugurada no início de junho.

Entretanto, o mapa nacional da PrimaPrix voltou a crescer. A quarta loja abriu portas em outubro, em Coimbra, na Rua João de Ruão, consolidando a presença da marca em quatro cidades portuguesas e reforçando a aposta no mercado nacional.

Nas lojas PrimaPrix é possível encontrar centenas e centenas de coisas: desde artigos de higiene e limpeza a alimentação, maquilhagem, perfumes e bebidas. Marcas bem conhecidas como Garnier, Pantene, Rimmel ou Nivea surgem com preços muito mais baixos do que os praticados nas prateleiras de muitas lojas e supermercados.

Os descontos até 70% estendem-se a dezenas de categorias e o stock é renovado com frequência. As promoções podem ser descobertas nas lojas físicas ou através dos canais online da marca, onde o catálogo é atualizado regularmente.

Por exemplo, neste momento pode encontrar na loja 71 pastilhas de Fairy por 8.95 euros, um ferro a vapor vertical por 21,95 euros, um vinho tinto de 11,50 euros por 3,50 euros ou um creme de rosto Nivea por 7,95 euros, ou seja, a metade do preço.

Percorra a galeria acima e descubra alguns dos produtos que estão atualmente com preços difíceis de ignorar.

Lista de lojas:

PrimaPrix Pascoal de Melo (Lisboa)

Morada: Rua Pascoal de Melo 73D

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

PrimaPrix Guimarães

Morada: Rua Paio Galvão 20

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

PrimaPrix Coimbra

Morada: Rua João de Ruão 6

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30

PrimaPrix Fernandes Tomás (Porto)

Morada: Rua de Fernandes Tomás 793

Horário: Aberto das 9h30 às 21h30