Preços 70% mais baixos: esta loja vem fazer frente ao Lidl e à Normal

Esta loja continua a surpreender com descontos até 70% em produtos de grandes marcas
IOL
Hoje às 15:22
Chegaram novos casacos de inverno à Shein, Temu e Amazon. E já não arriscamos: vamos experiementá-los nesta loja física

A cadeia low cost PrimaPrix continua a conquistar os portugueses e a destacar-se como uma das lojas mais procuradas do momento. Conhecida pelos descontos que chegam aos 70%, a marca mantém o sucesso com produtos de grandes marcas a preços surpreendentes.

A estreia da PrimaPrix em Portugal aconteceu no final de maio, com a inauguração da primeira loja na Rua Paio Galvão, em Guimarães, a 27 de maio. Poucos dias depois, a loja do Porto, na Rua Fernandes Tomás, abriu portas a 29 de maio, e a 4 de junho foi a vez de Lisboa, na Rua Pascoal de Melo, receber a nova insígnia. O objetivo da marca passa por chegar a um público alargado e criar bases sólidas para futuras expansões no país.

No catálogo da PrimaPrix é possível encontrar artigos de higiene, limpeza, alimentação, maquilhagem, perfumes e bebidas, com marcas como Garnier, Pantene, Rimmel ou Nivea a preços muito baixos do habitual.

Os descontos até 70% estão disponíveis em dezenas de categorias, e o catálogo pode ser consultado nas lojas físicas ou online, onde é atualizado regularmente com novas promoções.

Percorra a galeria acima e veja os produtos que estão agora com descontos incríveis.

