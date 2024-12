Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais duas lojas gigantes em Portugal

Esta gigante europeia 'low-cost' parece um cruzamento feliz entre lojas que adoramos como a Mercadona, o Lidl, a Primark, a Tiger ou a Normal. Aqui encontramos milhares de produtos (cerca de 6 mil, para sermos mais precisos) a preços inacreditáveis, com cerca de 1500 a custarem menos de 1 euro.

A Action chegou recentemente a Portugal, mas a expansão tem-se feito a grande velocidade. Contam-se já mais de uma dezena de lojas e, nesta quinta-feira, 12 de dezembro, abrem-se as portas de mais duas. São dois espaços colossais a inaugurar em Alverca e Penafiel mesmo a tempo do Natal (consulte aqui a localização de todas as lojas Action).

As novas lojas em Alverca e Penafiel prometem ser verdadeiros refúgios de inspiração, cada uma com mais de 1.000 metros quadrados de espaço repleto de novidades, estacionamento fácil e horários convenientes para quem adora explorar com tempo.

Com as novas aberturas, a empresa atinge as nove lojas em Portugal em menos de um ano, depois de Vila Nova de Gaia, Coimbra, Entroncamento, Santo Tirso, Vizela, Barcelos e Guarda.

Brinquedos, snacks ou decoração

Na Action encontramos de tudo um pouco, desde brinquedos, artigos para a casa, ferramentas de bricolage, decoração, jardinagem e até snacks (o melhor mesmo é ver na galeria acima o que por lá encontra).

A marca sublinha ainda que tem preocupações com a sustentabilidade, que se nota desde a escolha de materiais responsáveis até à redução da pegada de carbono na produção e distribuição. "É possível poupar e fazer escolhas conscientes ao mesmo tempo", argumenta a empresa em comunicado recente. A mesma informação refere que 100% dos produtos de algodão e 94% dos produtos de madeira da Action já são provenientes de fontes sustentáveis.

Explore os produtos que o esperam nestas novas lojas na galeria acima e deixe-se inspirar.