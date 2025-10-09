Facebook Instagram
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal

Cadeia neerlandesa é um paraíso de coisas giras, em que o preço médio é 2 euros. E vão abrir mais três lojas em Portugal

Há 2h e 57min
Parece um Dyson mas custa muito menos: aspirador com milhares de avaliações positivas está a 150 euros

Esta gigante europeia 'low-cost' parece um cruzamento feliz entre lojas que adoramos como a Mercadona, o Lidl, a Primark, a Tiger ou a Normal. Na Action encontramos milhares de produtos (cerca de 6 mil, para sermos mais precisos) a preços inacreditáveis, com cerca de 1500 a custarem menos de 1 euro.

Depois de ter chegado ao País no ano passado, a marca prepara-se agora para abrir mais três novas lojas. De acordo com a NiT,  "embora ainda não haja data de abertura — ou localização concreta — sabe-se que ficarão na Amadora, Oeiras e Covilhã". A empresa já se encontra a contratar colaboradores para cada uma das lojas.

Nas prateleiras desta loja low cost, é possível encontrar um pouco de tudo: desde brinquedos, artigos de decoração e utensílios para a casa, até ferramentas de bricolage, produtos de jardinagem e snacks.

Mas a marca não aposta apenas no preço. A sustentabilidade é também uma prioridade para a cadeia holandesa, que afirma que “é possível poupar e fazer escolhas conscientes ao mesmo tempo”. De acordo com a empresa, 100% dos produtos de algodão e 94% dos artigos de madeira vendidos nas lojas provêm de fontes sustentáveis — uma aposta que tem conquistado consumidores em toda a Europa.

Percorra a galeria acima e veja os artigos incríveis que a loja oferece.

