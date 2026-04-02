Está à procura de pechinchas? Este armazém a 40 minutos de Lisboa é o favorito dos apaixonados por velharias

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A cerca de 40 minutos de Lisboa, em Mafra, existe um espaço que se tornou paragem obrigatória para quem aprecia peças antigas e objetos com história. O Armazém 116 tem conquistado cada vez mais visitantes, muitos deles motivados por vídeos virais nas redes sociais que despertaram a curiosidade em torno deste verdadeiro “paraíso” de velharias.

Segundo uma entrevista à NiT, o fenómeno ganhou dimensão inesperada para o fundador, Hugo Almeida, de 51 anos. Durante um período de férias, o empresário começou a receber inúmeras notificações e contactos de potenciais clientes. A razão? Vários conteúdos sobre o espaço estavam a circular online, atraindo visitantes de diferentes pontos do País, incluindo o Algarve.

O armazém reúne milhares de peças distintas, desde mobiliário antigo a objetos decorativos pouco comuns. Entre os destaques estão cadeiras de cinema vintage, maquinaria antiga e artigos difíceis de catalogar. A aposta, explica o proprietário, passa por oferecer produtos diferenciadores, longe das opções massificadas.

Grande parte das peças é proveniente de vários países, como França, Bélgica ou Egipto. Um dos exemplos mais curiosos é um conjunto de réplicas inspiradas no Palácio de Versalhes, incluindo cadeirões com acabamentos em folha de ouro, que são vendidos por valores bastante abaixo do habitual no mercado.

O projeto nasceu depois de Hugo Almeida ter gerido duas lojas mais pequenas na região, acabando por centralizar tudo num único espaço em 2018. Hoje, o Armazém 116 ocupa mais de 1200 metros quadrados, distribuídos entre interior e exterior, criando quase um labirinto de descobertas para os visitantes.

Antes de se dedicar a este negócio, o fundador trabalhou durante mais de duas décadas na indústria automóvel. A paixão por antiguidades, no entanto, falou mais alto e acabou por transformar um interesse pessoal num projeto de sucesso, acompanhando também o crescimento da procura por artigos em segunda mão.

O funcionamento do armazém é dinâmico: há novas peças a chegar diariamente, enquanto clientes continuam a contactar o espaço para vender objetos antigos. Muitas dessas propostas acabam por integrar o vasto catálogo disponível.

Para além da loja, o espaço prepara também o regresso de uma feira mensal, inspirada no conceito de “Feira da Bagageira”. O evento deverá reunir dezenas de expositores no exterior do armazém, com comida, música e um ambiente descontraído.

Quanto aos preços, há opções para vários orçamentos. É possível encontrar peças mais acessíveis, como cadeiras a partir de 5 euros, mas também artigos raros que ultrapassam os três dígitos, ideais para colecionadores ou para quem procura algo verdadeiramente único.