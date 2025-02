Antes e depois: esta empresa transforma lojas e armazéns em casas de sonho

Encontrar uma casa espaçosa, bem localizada e a um preço acessível pode parecer um desafio quase impossível no atual mercado imobiliário. Mas, e se houvesse uma solução inovadora que aproveitasse espaços subvalorizados para criar verdadeiros lares de sonho? É exatamente isso que a empresa Loft It tem vindo a fazer no Porto, ao transformar lojas, armazéns e garagens em habitações modernas e funcionais.

Desde 2023, a empresa já investiu cerca de 800 mil euros na aquisição e reabilitação de oito imóveis, dando origem a 12 lofts. E a ambição não fica por aqui: a partir de 2025, a Loft It planeia investir entre 1 a 2 milhões de euros por ano, com o objetivo de concretizar 20 a 25 projetos anuais.

Mais espaço, menos custo

A aposta da Loft It não se resume apenas à reabilitação urbana – trata-se também de uma alternativa mais acessível para quem procura habitação. Ao converter espaços comerciais e de serviços em casas, a empresa permite que os compradores acedam a habitações maiores e a preços mais competitivos do que os apartamentos convencionais. Isto porque o custo por metro quadrado destes ativos imobiliários é, à partida, inferior ao de um imóvel residencial tradicional.

Além da componente arquitetónica, a empresa assume ainda todo o processo burocrático, incluindo a alteração de uso dos espaços, garantindo que os novos proprietários não tenham de lidar com complicações legais.

Crescimento e impacto positivo na cidade

Atualmente focada na cidade do Porto, a Loft It pretende expandir a sua atuação para outras áreas urbanas com potencial de reabilitação, ajudando a revitalizar espaços abandonados ou subaproveitados. O objetivo é claro: combinar rentabilidade com impacto social positivo, criando soluções habitacionais modernas e sustentáveis.

Com uma equipa experiente e um olhar atento às tendências do mercado, a empresa quer continuar a transformar espaços esquecidos em casas cheias de vida, personalidade e conforto. Se o futuro da habitação passa pela inovação, a Loft It está já a abrir caminho.