É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)

A rival do Lidl, da IKEA e da Primark voltou a dar que falar e, desta vez, por uma razão que vai pôr muita gente a caminho da loja mais próxima. A Action, uma cadeia gigante europeia low-cost, conhecida pelos preços irresistíveis e pela variedade absurda de produtos, está recheada de novidades e a preços super baixos.

A cadeia, que muitos descrevem como uma mistura improvável (mas feliz) entre a Mercadona, o Lidl, a Primark, a Tiger e a Normal, reúne mais de 6 mil artigos nas prateleiras, sendo que cerca de 1500 custam menos de 1 euro. É o paraíso de quem gosta de poupar e um perigo para quem entra “só para ver”.

Nas novas coleções, há um pouco de tudo: brinquedos, decoração, utensílios para a casa, ferramentas de bricolage, produtos de jardinagem, snacks, e muito mais. A loja está literalmente a transbordar de novidades, com preços que continuam a fazer concorrência séria às maiores marcas low-cost do mercado.

