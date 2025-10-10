Perfumes e cosmética a preços 'low cost': chega finalmente a Portugal mais uma loja da grande rival da Primor

Porque andam todos a falar desta nova loja low cost em Portugal? Fomos perceber o que lá se compra

A loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos

A famosa rede espanhola Druni, líder no mercado de cosméticos low cost em Espanha, está a expandir-se para Portugal. Após a abertura da primeira loja no Porto, em setembro, a marca já anuncia novas inaugurações, incluindo uma unidade no Almada Fórum, com planos de crescimento ambiciosos em Braga, Viseu e na Grande Lisboa até 2028. O investimento previsto no país é de 25 milhões de euros, segundo revelou a marca à revista Forbes Portugal.

Com quase 500 lojas em Espanha, a Druni conquistou o público graças às suas promoções flash e à oferta de produtos de marcas conhecidas a preços acessíveis. No total, a cadeia disponibiliza mais de 15 mil produtos, distribuídos por categorias como perfumaria, cosmética, maquilhagem, cuidados de cabelo e parafarmácia. Entre os artigos, não faltam os produtos virais do TikTok, bem como promoções quase diárias que atraem os consumidores mais atentos.

Entre as marcas de prestígio disponíveis estão Armani, Guerlain, Catrice, Carolina Herrera, Dior, Clinique, Paco Rabanne, Loewe, Estée Lauder e The Ordinary, oferecendo uma experiência de compra que combina variedade, preços competitivos e inovação no atendimento ao cliente.

Além das lojas físicas, todos os produtos estão disponíveis online, com entregas em casa no prazo de 24 a 48 horas. A marca oferece ainda um desconto de 20% no primeiro pedido, uma estratégia para atrair novos clientes e fidelizar consumidores.