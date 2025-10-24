Loja portuguesa que vende Shein, Temu e Amazon: há um dia e uma hora em que a loucura é ainda maior

A loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos

Quem gosta de boas pechinchas e das grandes plataformas online como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon já não precisa de esperar dias pelas entregas nem pagar portes de envio. Na Bobadela, existe uma loja física que está a conquistar os fãs das compras online— Ibersino — onde é possível encontrar produtos destas marcas a preços que começam nos 3,99 euros.

Mas há um momento da semana em que o movimento é ainda mais intenso. Todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã, o Ibersino transforma-se num verdadeiro ponto de encontro para os caçadores de oportunidades. É nesse preciso momento que chegam as novas caixas surpresa, vindas diretamente destas plataformas. E aqui está o segredo: quem chega à hora de abertura apanha algumas caixas de encomendas perdidas ainda por embalar, podendo ver exatamente o que contêm antes de escolher. É a oportunidade perfeita para garantir os melhores artigos sem depender da sorte.

A loja anunciou recentemente que este formato semi-aberto veio para ficar. Agora, os clientes podem espreitar o interior de algumas caixas antes de comprar, escolhendo entre produtos de menor ou maior valor.

E os tesouros que se podem encontrar nestas caixas são de perder a cabeça: iPads, telemóveis, relógios, carteiras, gadgets e muito mais.

Mas o Ibersino não vive apenas destas surpresas. As prateleiras estão repletas de produtos variados — desde artigos de decoração a roupa, produtos de higiene e utilidades para o lar — sempre com preços baixos e um ar de feira moderna que convida a explorar cada canto.

Para os curiosos, vale a pena seguir o Instagram oficial da loja, onde são partilhadas as novidades semanais e as imagens das últimas "caixas misteriosas".