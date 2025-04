Chegou a Primavera e com ela lençóis florais lindos da IKEA

Com a chegada da Primavera, é inevitável sentirmos aquela vontade querermos renovar espaços das nossas casas, dar-lhe um ar mais leve, colorido e fresco e o quarto não é exceção. A IKEA lançou uma nova coleção de lençóis de cama, com padrões florais, a preços que não pesam na carteira.

Estas novidades primaveris trazem consigo o espírito da estação: flores delicadas, cores suaves como rosa, verde, azul e amarelo-claro, e padrões inspirados na natureza. Perfeitos para dar uma nova vida ao seu quarto sem ter de fazer grandes mudanças.

Além de bonitos, os novos lençóis da IKEA são feitos em algodão de origem sustentável, garantindo conforto durante toda a noite e uma escolha amiga do ambiente. Estão disponíveis em vários tamanhos, desde cama de solteiro a cama de casal king size e podem ser combinados com fronhas e capas de edredão no mesmo padrão ou em tons lisos que criam um contraste harmonioso.

Os preços começam nos 9,99 euros, tornando estas peças acessíveis a todos os orçamentos. Como é habitual o design alia-se à funcionalidade e ao conforto, com tecidos fáceis de cuidar e que mantêm a suavidade mesmo após várias lavagens. Percorra a galeria que preparámos para si e veja as várias opções.