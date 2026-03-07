Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Lifestyle

Rival da IKEA que é um fenómeno europeu vai abrir nova loja em Loures

A médio e longo prazo, a marca quer ter uma rede de 80 lojas em território nacional
IOL
Hoje às 09:00
Fonte: Agência Lusa
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros

A JYSK investiu cerca de 20 milhões de euros em Portugal na última década e quer atingir 40 lojas até agosto, foi anunciado. A próxima loja vai abrir no final de abril, em Loures.

“A JYSK celebra 10 anos de presença em Portugal com um plano de expansão que prevê atingir 40 lojas até agosto de 2026”, anunciou, em comunicado. A retalhista dinamarquesa investiu, na última década, cerca de 20 milhões de euros em Portugal.

Atualmente, a empresa conta com 34 lojas e 340 colaboradores. O diretor da JYSK em Portugal e Espanha, Carlos Haba, disse que a empresa quer abrir seis ou sete unidades no atual ano fiscal. Para o Norte, estão previstas inaugurações em Felgueiras e na Maia.

Até ao final do ano, a empresa quer ainda abrir a sua primeira loja nos Açores.

O plano estratégico da JYSK prevê a abertura, até 2028, de mais 25 lojas e a criação de cerca de 250 postos de trabalho.

A médio e longo prazo, a retalhista quer ter uma rede de 80 lojas em território nacional.

“Entramos agora numa nova fase de desenvolvimento, com um plano de expansão ambicioso que prevê o reforço da sua presença nas principais áreas urbanas e a abertura de novas lojas em todo o território nacional, incluindo ilhas”, apontou Carlos Haba.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

No ano fiscal 2024-2025, a JYSK faturou em Portugal 60,6 milhões de euros, um crescimento de 35%.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Fomos à rival da IKEA e transformámos totalmente a casa de banho. Conta final: 120 euros (esta é a lista)
Rival da IKEA está a vender edredões nórdicos de casal por 11 euros (e há mais coisas com descontos até 70%)
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Vistos
00:01:15
Secret Story
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
tvi
00:03:49
Secret Story
Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade
tvi
00:03:28
Secret Story
Hélder carregou no Botão dos Segredos. O que aconteceu a seguir surpreendeu tudo e todos
tvi
00:01:56
Secret Story
João está interessado em Eva? Diogo acredita que sim e leva aviso da namorada: «Temos de respeitar...»
tvi
Destaques IOL
Saude
Atenção: este tipo de café pode provocar inflamação, alerta especialista
Saude
Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais
Viagens
Já a planear as férias de verão? Não se esqueça: chega às 'Maldivas portuguesas' por menos de 2 euros
Dicas de limpeza
Limpar o micro-ondas nunca foi tão fácil: basta usar isto e não é preciso esfregar
Mais Lidas
Kit de Sobrevivência
Proteção Civil recomenda aos portugueses kit de sobrevivência. Porquê? E onde comprar?
versa
Ataque ao Irão
"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"
cnn
Famosos
Filha mais velha de Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula está "linda como a mãe": veja fotos raras do rosto da pré-adolescente!
selfie
Nuno Morais Sarmento
Morreu Nuno Morais Sarmento
cnn
Francesco Farioli
«O nosso maior rival é o Benfica, estive na Luz há alguns anos»
maisfutebol
Caos Aéreo Médio Oriente
Tem um voo marcado para as próximas semanas? O que precisa de saber sobre o caos aéreo no Médio Oriente