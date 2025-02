Rival nórdica da IKEA surpreende com 'nova' loja em Portugal. Veja os nossos produtos preferidos

A JYSK pode não ser reconhecida por muitos portugueses, estando ainda longe do reconhecimento da sua rival sueca IKEA, mas são 45 anos que soma já de história com uma presença em mais de 48 países. E, em Portugal, não para de crescer. A mais recente novidade é a reabertura da sua nova loja no Estoril, com um conceito totalmente renovado, alinhado com o plano de transformação global da marca.

O novo espaço do no Retail Park Estoril oferece uma experiência mais envolvente, contando com três áreas totalmente mobiladas – quarto, sala de estar e sala de jantar – decoradas com as mais recentes tendências e produtos da JYSK, como avançou o Echo Boomer.

O objetivo deste novo layout é inspirar os clientes, mostrando como combinar os diferentes artigos da marca para criar ambientes harmoniosos e funcionais. Além disso, os clientes poderão explorar zonas dedicadas ao conceito mix & match, criadas pelos designers da JYSK, com sugestões para combinar peças e acompanhar as últimas tendências sazonais em decoração e mobiliário, escreve ainda o mesmo site.

