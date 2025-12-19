Facebook Instagram
Sabia que existe um outlet do Lidl? Aqui pode encontrar tudo a descontos exclusivos

Aqui encontramos brinquedos, pequenos eletrodomésticos, bricolage e gadgets com preços incríveis
Há 26 min
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos

Todos conhecemos o verdadeiro fenómeno que alguns produtos de bazar do Lidl representam. Por vezes, formam-se filas nas lojas para garantir aquela promoção especial ou um artigo raro. Mas afinal, para onde vão todos os produtos provenientes de trocas ou excesso de stock?

Muitos acabam nas prateleiras de um verdadeiro paraíso para os fãs do Lidl: um outlet que funciona apenas de sexta a domingo das 10h às 20h. Lá, é possível encontrar desde pequenos eletrodomésticos e brinquedos até material de bricolage e outros artigos que já fizeram parte dos folhetos da marca alemã.

Situada no Seixal, esta loja oferece produtos com descontos exclusivos em várias categorias, como cozinha, têxtil, artigos para animais, brinquedos e jardinagem. Produtos alimentares, no entanto, não estão disponíveis.

