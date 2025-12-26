Facebook Instagram
Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana

Esta é uma oportunidade que deve reter: até domingo vale mesmo a pena ir ao outlet do Lidl

IOL
Há 3h e 3min
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos

Todos conhecemos o verdadeiro fenómeno que alguns produtos de bazar do Lidl representam. Por vezes, formam-se filas nas lojas para garantir aquela promoção especial ou um artigo raro. Mas afinal, para onde vão todos os produtos provenientes de trocas ou excesso de stock?

Muitos acabam nas prateleiras de um verdadeiro paraíso para os fãs do Lidl: no outlet do Seixal. Mas, atenção: é correr até à loja até domingo. Os responsáveis do Lidl esclareceram, em resposta ao IOL, que "a loja estará aberta ao público até ao dia 28 de dezembro, de sexta-feira a domingo, entre as 10h e as 20h".

Depois desta fim-de-semana, o outlet só irá reabrir no dia 30 de janeiro de 2026, funcionando até 12 de julho, e mantendo o horário de sexta-feira a domingo, das 10h às 20h. 

O que podemos encontrar no outlet?

No outlet, podemos encontrar artigos com descontos exclusivos em diversas categorias, tais como cozinha, casa, escritório, têxtil, animal, bebé, brinquedos, ferramentas, automóvel e jardim, entre outros produtos não alimentares.

Situada no Seixal, esta loja oferece produtos com descontos exclusivos em várias categorias, como cozinha, têxtil, artigos para animais, brinquedos e jardinagem. Produtos alimentares, no entanto, não estão disponíveis.

