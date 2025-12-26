Fãs do Lidl: explicamos porque devem ir ao outlet já neste fim de semana

Esqueça o frio em casa: esta almofada térmica do Lidl aquece num instante e custa menos de 20 euros

Todos conhecemos o verdadeiro fenómeno que alguns produtos de bazar do Lidl representam. Por vezes, formam-se filas nas lojas para garantir aquela promoção especial ou um artigo raro. Mas afinal, para onde vão todos os produtos provenientes de trocas ou excesso de stock?

Muitos acabam nas prateleiras de um verdadeiro paraíso para os fãs do Lidl: no outlet do Seixal. Mas, atenção: é correr até à loja até domingo. Os responsáveis do Lidl esclareceram, em resposta ao IOL, que "a loja estará aberta ao público até ao dia 28 de dezembro, de sexta-feira a domingo, entre as 10h e as 20h".

Depois desta fim-de-semana, o outlet só irá reabrir no dia 30 de janeiro de 2026, funcionando até 12 de julho, e mantendo o horário de sexta-feira a domingo, das 10h às 20h.

O que podemos encontrar no outlet?

No outlet, podemos encontrar artigos com descontos exclusivos em diversas categorias, tais como cozinha, casa, escritório, têxtil, animal, bebé, brinquedos, ferramentas, automóvel e jardim, entre outros produtos não alimentares.

