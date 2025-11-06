Facebook Instagram
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis

Entre as várias opções low cost espalhadas pelo país, há uma que nos surpreendeu e tudo graças aos preços incrivelmente acessíveis
IOL
Hoje às 10:34
A febre das lojas low cost continua a ganhar força em Portugal e descobrimos mais uma aposta que tem dado que falar. Trata-se da GiFi, uma loja francesa com espaços em Matosinhos e Aveiro, que chegou ao Norte do país com uma missão clara: oferecer “tudo e mais alguma coisa” a preços verdadeiramente acessíveis.

Na GiFi, é possível encontrar de tudo um pouco. Entre cadeiras, roupa interior, artigos de decoração, utensílios de cozinha, maquilhagem, móveis, entre muitos outros artigos por preços inacreditáveis. Com produtos a 1, 2 e 3 euros, e muitos outros a preços igualmente competitivos, a marca posiciona-se como uma concorrente direta de outras lojas low cost existentes no país, como por exemplo a Pepco.

A empresa, de origem familiar, aposta numa experiência de compra “inesquecível e repleta de surpresas”, onde 75% dos produtos custam menos de 5 euros. O segredo? A GiFi trabalha sem intermediários, através da sua própria central de compras, garantindo assim uma das melhores relações qualidade/preço do mercado.

Em todas as lojas, existe o espaço “Tudo a menos de 1, 2, 3 euros”, um verdadeiro paraíso para quem gosta de encontrar boas oportunidades. Além disso, os clientes que aderirem ao Clube VIP podem usufruir de promoções e descontos exclusivos.

A GiFi promete tornar-se uma nova referência no segmento low cost em Portugal, oferecendo variedade e preços super acessíveis.

