Roupa da Shein a partir de 3 euros e encomendas perdidas da Amazon: esta loja é a 'loucura'

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

Já não é preciso esperar pelas encomendas da Temu ou Shein. Pode comprar diretamente nesta loja gigante

Chega ao Aldi o que precisávamos para afastar os mosquitos de uma vez durante a noite

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

Os portugueses não deixam escapar uma boa oportunidade, e as lojas low cost tornaram-se paragem obrigatória para quem procura preços acessíveis sem abdicar da variedade.

A BigOutlet abriu portas na Avenida Duque de Loulé, perto do Marquês de Pombal, e promete atrair quem gosta de encontrar produtos a preços reduzidos. O espaço funciona diariamente entre as 10h e as 19h e junta artigos de diferentes categorias, muitos deles associados a marcas e plataformas bastante populares.

Depois de ganhar notoriedade através da página de Instagram @kaike.pt e da loja em Tomar, na Rua Serpa Pinto, o conceito chegou agora à capital com uma proposta simples: oferecer produtos variados a preços difíceis de ignorar.

Nas prateleiras é possível encontrar peças da Shein desde 3,99 euros, além de acessórios, pequenos eletrodomésticos, ferramentas, humidificadores e vários artigos para o dia a dia.

Mas um dos maiores destaques vai para as caixas surpresa com encomendas perdidas da Amazon. O conceito transforma as compras quase num jogo: os clientes escolhem uma caixa sem saber exatamente o que está lá dentro e tentam descobrir pistas através do peso ou do formato.

O valor é calculado ao peso, com preços de 24,99 euros por quilo ou 12,49 euros por meio quilo, numa experiência que continua a despertar a curiosidade de quem gosta de arriscar em troca de possíveis grandes achados.