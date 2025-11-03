Facebook Instagram
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer

IOL
Hoje às 11:10
A Mercadona inaugurou uma nova loja em Palmela, na Rua de São Julião. Este é o sexto supermercado da marca no distrito de Setúbal e faz parte da estratégia de expansão da empresa em Portugal.

Com uma área ampla e moderna, o novo espaço conta com todas as secções habituais: Talho, Peixaria, Charcutaria, Padaria e Pastelaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Garrafeira, para além do Pronto a Comer, onde é possível escolher pratos tradicionais, para levar ou, se quiser, fazer esta refeição no local.

A abertura da loja representou a criação de cerca de 90 novos postos de trabalho, todos com contrato sem termo desde o primeiro dia, reforçando o compromisso da Mercadona com o emprego estável e com o desenvolvimento económico da região.

O projeto incluiu ainda a requalificação da zona envolvente, com melhorias nas vias de acesso, passeios e rede de saneamento, tornando o espaço mais acessível e sustentável.

Com esta nova abertura, a Mercadona passa a contar com mais de 500 colaboradores no distrito de Setúbal e reforça a sua presença na região, oferecendo uma experiência de compra confortável, prática e pensada para o quotidiano dos consumidores locais.

Lojas
