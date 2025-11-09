Finalmente está a acontecer. Mercadona abre loja em Lisboa nesta semana

Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona

A Mercadona vai finalmente abrir uma das suas lojas mais aguardadas em Portugal, esta quinta-feira, dia 13 de novembro, às 09h00, na Rua Hermínio da Palma Inácio, na Alta de Lisboa.

Seis anos depois de iniciar a expansão em Portugal, a marca espanhola cumpre o desejo de muitos consumidores: ter um supermercado dentro da cidade.

"Este novo supermercado vai gerar cerca de 90 postos de trabalho estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo para a criação de emprego local", destaca a Mercadona.

Com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, a loja contará com todas as secções habituais: Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes, além de um espaço Pronto a Comer, ideal para quem procura soluções rápidas.

A abertura coincide ainda com a chegada do novo escritório corporativo da Mercadona em Lisboa, que se junta ao existente em Vila Nova de Gaia, sede da marca no país.