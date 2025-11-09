Facebook Instagram
Dicas

Finalmente está a acontecer. Mercadona abre loja em Lisboa nesta semana

Faltam apenas dias para a abertura de uma das lojas Mercadona mais esperadas do país
IOL
Há 2h e 58min
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer

A Mercadona vai finalmente abrir uma das suas lojas mais aguardadas em Portugal, esta quinta-feira, dia 13 de novembro, às 09h00, na Rua Hermínio da Palma Inácio, na Alta de Lisboa.

Seis anos depois de iniciar a expansão em Portugal, a marca espanhola cumpre o desejo de muitos consumidores: ter um supermercado dentro da cidade.

"Este novo supermercado vai gerar cerca de 90 postos de trabalho estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo para a criação de emprego local", destaca a Mercadona.

Com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados, a loja contará com todas as secções habituais: Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Talho, Frutas e Legumes, além de um espaço Pronto a Comer, ideal para quem procura soluções rápidas.

A abertura coincide ainda com a chegada do novo escritório corporativo da Mercadona em Lisboa, que se junta ao existente em Vila Nova de Gaia, sede da marca no país.

 

RELACIONADOS
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
"Tudo a menos de 3 euros": encontrámos uma loja com tudo e mais alguma coisa a preços inacreditáveis
Finalmente abriu um outlet da Zara Home com peças de antigas coleções a preços reduzidos
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»
tvi
00:00:45
Secret Story
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem
tvi
00:03:22
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
tvi
00:03:00
Secret Story
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
Marisa Cruz
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Castanhas assadas
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz
Liga
Capitão de fora e Dahl titular: os onzes prováveis para o Benfica-Casa Pia
maisfutebol
Internacional
Mais um «show»: Messi bisa e chega às 400 assistências na carreira
maisfutebol
Dois às 10
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
tvi