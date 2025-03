Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado

Por vezes, deixamos de lado alguns produtos de que gostamos devido ao preço elevado, mas e se houvesse uma alternativa muito mais barata?

A criadora de conteúdos @johnacozinha revelou no Instagram que a loja Normal vende muitos artigos do dia a dia a preços bem mais baixos do que os supermercados tradicionais – e as diferenças são surpreendentes.

A Normal, uma loja que tem vindo a ganhar popularidade em Portugal, destaca-se por oferecer uma grande variedade de produtos de marcas conhecidas a preços muito mais acessíveis. Desde artigos de higiene e beleza a snacks, chocolates e bebidas, a loja tornou-se uma alternativa atrativa para quem quer poupar sem abdicar das suas marcas favoritas.

Além disso, muitos consumidores revelam que encontram na Normal produtos que nem sempre estão disponíveis nos supermercados tradicionais, tornando a experiência de compra ainda mais vantajosa.