Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon

IOL
Há 2h e 13min
Os portugueses adoram uma boa oportunidade e as lojas low cost já se tornaram paragem obrigatória para quem gosta de fazer compras a preços baixos e acessíveis. 

A BigOutlet vai abrir as portas a 1 de novembro, das 14h às 19hna Rua Duque de Loulé, perto do Marquês de Pombal, em Lisboa, com um conceito que combina marcas conhecidas, produtos inesperados e preços irresistíveis.

Depois de conquistar clientes através da página @kaike.pt no Instagram e da loja física em Tomar, na Rua Serpa Pinto 128, a marca expande-se para a capital, reunindo num só espaço tudo o que a tornou um sucesso.

No novo espaço, é possível encontrar artigos da Shein, com peças a partir de 3,99 euros, bem como pacotes com produtos de plataformas como a Amazon, ideais para quem gosta de descobertas e boas oportunidades.

O conceito é um verdadeiro fenómeno. Na BigOutlet é possível comprar encomendas perdidas da Amazon e ainda encontrar roupa nova, ferramentas, humidificadores, capacetes e outros artigos por preços muito abaixo do habitual.

O processo de compra é simples em relação às encomendas perdidas: os clientes escolhem uma caixa sem saber o que está lá dentro. Vale tudo, mexer, apalpar ou abanar, para tentar adivinhar o conteúdo. Cada quilo custa 24,99 euros, meio quilo custa 12,49 euros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @bigoutlet.pt

