Finalmente abriu um outlet da Zara Home com peças de antigas coleções a preços reduzidos

A loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos

A Zara Home acaba de inaugurar uma loja outlet no Freeport, em Alcochete, e é impossível sair de lá de mãos a abanar. Há peças das antigas coleções a preços reduzidos e uma nova seleção de artigos de decoração que estão a deixar as redes sociais em alvoroço.

Mas esta abertura vai muito além das promoções. O espaço, com mais de 150 m², integra o programa for&from, um projeto de inclusão social que proporciona oportunidades laborais a pessoas com capacidades especiais. Sob a gestão da Associação VilacomVida, a loja acolhe 17 colaboradores que dão vida a este conceito, um exemplo de integração e compromisso social que transforma a experiência de compra.

Portugal é agora o terceiro país a integrar ativamente o programa for&from, que já impactou mais de 750 vidas e gerou mais de oito milhões de euros em benefício de causas sociais.

Segundo revelou a criadora de conteúdos @thematchingtable esta nova loja "fica mesmo ao lado da Lacoste" e “Tem mais do triplo do tamanho à vontade (ou mesmo à vontadinha)”. A influencer destacou ainda a maior variedade e quantidade de artigos, bem como “promoções simpáticas” em têxteis de cama e mesa, loiças, velas e fragrâncias para o lar.

E como o Natal está à porta, a loja já conta com uma seleção especial de decoração natalícia, perfeita para dar um toque acolhedor e festivo a qualquer divisão da casa. Bolas, velas e mantas com tons quentes são algumas das peças que prometem conquistar quem adora esta época do ano. Percorra a galeria acima e veja alguns dos artigos que a loja oferece.