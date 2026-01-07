Facebook Instagram
Loja 100% portuguesa que faz frente à IKEA e Zara Home está com descontos até 60%: uma 'febre' que já tem 70 lojas

Se está a pensar em redecorar a casa ou renovar algum espaço, este é o momento ideal para aproveitar os descontos imperdíveis nesta loja
IOL
Hoje às 12:29
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já chegou a quatro cidades portuguesas

A marca portuguesa Espaço Casa tem conquistado cada vez mais clientes e tem vindo a afirmar-se como uma forte concorrente à IKEA ou à Zara Home. Atualmente, a rede conta já com 70 lojas espalhadas pelo país e está com descontos de até 60% em várias categorias de produtos.

No espaço da decoração, é possível encontrar desde objetos decorativos, têxteis e iluminação, até pequenos pormenores que transformam qualquer divisão da casa. Para a cozinha, a loja oferece uma vasta gama de utensílios, panelas, pratos, copos e acessórios, ideais para quem procura qualidade sem gastar uma fortuna.

Mas a oferta não se fica por aqui: quem procura renovar ou mobilar a casa encontra também mobiliário de diferentes estilos, desde o mais moderno ao clássico, adaptando-se a todos os gostos e orçamentos.

Percorra a galeria acima e veja o que a loja oferece.

