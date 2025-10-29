Facebook Instagram
Dicas

Mercadona abre nova loja já a 27 de novembro. Revelamos onde

A Mercadona vai abrir mais uma loja em Portugal já no dia 27 de novembro. Saiba onde

IOL
Há 3 min
Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

A Mercadona prepara-se para inaugurar mais um supermercado em Portugal, dando continuidade ao seu plano de expansão no país. A nova loja abre a 27 de novembro, às 09h00, e promete oferecer aos clientes uma experiência de compra ampla e confortável.

O novo espaço vai criar 65 novos postos de trabalho, todos com contrato sem termo desde o primeiro dia, reforçando o compromisso da cadeia espanhola com o emprego estável e de qualidade.

Localizada no Amial, no Porto, mais precisamente na Rua Nova do Tronco nº 125, esta será a quarta loja da Mercadona no município. Com uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados, contará com todas as secções habituais: Charcutaria, Peixaria, Talho, Padaria e Pastelaria, Frutas e Legumes, Perfumaria e Pronto a Comer.

Cinco anos depois de abrir a primeira loja na cidade, a Mercadona reforça assim a sua aposta no crescimento local e na proximidade com os seus clientes.

RELACIONADOS
Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)
Nódoas no sofá: um pesadelo do qual acordamos com pouco mais de 1 euro na Mercadona
Este produto da Mercadona promete caracóis perfeitos — e está a esgotar em várias lojas
Falta menos de um mês para abrir uma das lojas Mercadona mais desejadas pelos portugueses
Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€
Mercadona lança produto que deixa o carro com cheiro a novo
Mais Vistos
00:04:17
Secret Story
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
tvi
00:03:19
Secret Story
Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…»
tvi
00:02:26
Secret Story
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
tvi
00:02:39
Secret Story
Última Hora: Pedro Jorge, Leandro e Marisas recebem avião de apoio
tvi
Destaques IOL
Documento de Identificação do Animal de Companhia
Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Segurança rodoviária
Evite acidentes: o que fazer ao deparar-se com ruas alagadas
away
Dicas
A roupa não seca por causa da chuva? Saiba como remover o cheiro a humidade
Mais Lidas
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Susana Gravato
O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos
Dois às 10
Assassínio Susana Gravato: foi assim que o filho conseguiu aceder ao cofre onde estava a arma do pai
tvi
Dois às 10
Aprendemos com uma avó. É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras
tvi
Pamela Genini
Morte aos 29 anos de ex-concorrente de reality show está a chocar o Mundo
Viktor Gyökeres
«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar