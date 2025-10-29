Mercadona abre nova loja já a 27 de novembro. Revelamos onde

Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

A Mercadona prepara-se para inaugurar mais um supermercado em Portugal, dando continuidade ao seu plano de expansão no país. A nova loja abre a 27 de novembro, às 09h00, e promete oferecer aos clientes uma experiência de compra ampla e confortável.

O novo espaço vai criar 65 novos postos de trabalho, todos com contrato sem termo desde o primeiro dia, reforçando o compromisso da cadeia espanhola com o emprego estável e de qualidade.

Localizada no Amial, no Porto, mais precisamente na Rua Nova do Tronco nº 125, esta será a quarta loja da Mercadona no município. Com uma área de vendas de cerca de 1.900 metros quadrados, contará com todas as secções habituais: Charcutaria, Peixaria, Talho, Padaria e Pastelaria, Frutas e Legumes, Perfumaria e Pronto a Comer.

Cinco anos depois de abrir a primeira loja na cidade, a Mercadona reforça assim a sua aposta no crescimento local e na proximidade com os seus clientes.