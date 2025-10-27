Primark polaca já conquistou os portugueses e estas novidades a partir dos 6 euros explicam tudo

Em todas as estações temos sempre aquela vontade de renovar o guarda-roupa com uma ou outra peça nova, mas nem sempre os preços ajudam.
A Pepco, conhecida por ser a “Primark polaca”, continua a ganhar destaque em Portugal com a sua fórmula imbatível: preços baixos e peças que seguem as tendências da estação. Para esta coleção de outono, a marca aposta numa linha versátil e confortável, com artigos a partir dos 6 euros.
Entre as novidades, destacam-se os cardigans quentinhos, as calças de corte largo, as camisolas em tons neutros e as t-shirts básicas, ideais para criar looks práticos e modernos. Toda a coleção da Pepco aposta na combinação entre conforto e estilo para o dia a dia.
A Pepco tem vindo a ser uma das opções preferidas dos portugueses para compras de moda low-cost. Percorra a galeria acima e veja as novidades de outono da loja.