Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal

A cadeia low cost PrimaPrix continua a conquistar os portugueses e a destacar-se como uma das lojas mais procuradas do momento. Conhecida pelos descontos que chegam aos 70%, a marca mantém o sucesso com produtos de grandes marcas a preços surpreendentes.

A estreia da PrimaPrix em Portugal aconteceu no final de maio, com a inauguração da primeira loja na Rua Paio Galvão, em Guimarães, a 27 de maio. Poucos dias depois, a loja do Porto, na Rua Fernandes Tomás, abriu portas a 29 de maio, e a 4 de junho foi a vez de Lisboa, na Rua Pascoal de Melo, receber a nova insígnia.

A quarta loja já foi inaugurada no dia 16 de outubro em Coimbra, na Rua João de Ruão 6: "Abrimos portas na cidade dos estudantes com achados de mestre: marcas internacionais, preços que passam com distinção e uma forma de comprar que já é nota 10/10 na Europa".

No catálogo da PrimaPrix é possível encontrar artigos de higiene, limpeza, alimentação, maquilhagem, perfumes e bebidas, com marcas como Garnier, Pantene, Rimmel ou Nivea a preços muito baixos do habitual.

Os descontos até 70% estão disponíveis em dezenas de categorias, e o catálogo pode ser consultado nas lojas físicas ou online, onde é atualizado regularmente com novas promoções.

