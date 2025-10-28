Facebook Instagram
Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%

A rival da IKEA, já conta com 33 lojas em Portugal e está a oferecer até 60% de desconto em quase todos os artigos
IOL
Há 1h e 52min
Loja portuguesa que vende Shein, Temu e Amazon: há um dia e uma hora em que a loucura é ainda maior

Se está a pensar dar uma nova vida à sua casa, a JYSK, cadeia de mobiliário e decoração conhecida como rival da IKEA, está com descontos irresístiveis.

A marca já conta com 33 lojas em Portugal, espalhadas do Norte a Sul do país, incluindo Barcelos, Braga (2 lojas), Guimarães, Vizela, Vila Nova de Famalicão, Maia, Matosinhos, Vila Nova de Gaia (2 lojas), Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Torres Novas, Leiria, Santarém, Alverca, Sintra, Estoril, Telheiras, Pinhal das Areias, Barreiro, Alhos Vedros, Montijo, Lagos, Portimão (2 lojas), Guia, Olhão e Tavira.

Para além das lojas físicas, a JYSK oferece também compras online, permitindo adquirir móveis, colchões, cadeiras, espelhos e artigos de decoração com entrega direta em casa. E há mais: até 29 de outubro, a marca está a promover descontos de até 60% em vários artigos, uma oportunidade perfeita para renovar a sua casa sem comprometer no orçamento.

Entre os destaques da campanha estão cadeiras, mesas, colchões, estantes, espelhos e muito mais a preços competitivos, ideais para quem gosta de decoração prática e acessível.

 

 

