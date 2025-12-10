Facebook Instagram
Dicas

Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros

Com a roupa de cama por estes preços, é possível deitar fora os lençóis e cobertores antigos na rival da IKEA
IOL
Hoje às 11:34
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)

É sempre difícil encontrar no mercado roupa de cama a preços baixos, no entanto, há uma loja que continua a ganhar terreno no setor da decoração em Portugal, sobretudo entre quem procura preços baixos sem abdicar de variedade: a Pepco. Fomos à loja e encontrámos várias opções de roupa de cama a preços surpreendentemente acessíveis, uma verdadeira alternativa para quem quer renovar o quarto sem gastar demasiado.

Entre lençóis, mantas e colchas, há propostas para todos os gostos e estilos, com preços que começam nos 5 euros e não ultrapassam os 12 euros. Os modelos variam entre padrões neutros, ideais para ambientes minimalistas, e opções mais coloridas, perfeitas para dar um toque de personalidade ao espaço.

Percorra a galeria acima e veja as opções que a loja oferece.

 

RELACIONADOS
É rival do Lidl, da IKEA e da Primark. Agora, encheu-se de novidades (e já só queremos lá ir)
Festa da empresa, consoada ou final do ano: rival da Primark arrasa com peças em lantejoulas
Fomos à rival da IKEA e transformámos totalmente a casa de banho. Conta final: 120 euros (esta é a lista)
Com mobília a estes preços é possível renovar o quarto por cerca de 100 euros na rival do IKEA
Rival da IKEA já tem 33 lojas em Portugal. Vende online e está com descontos até 60%
Perfumes e cosmética a preços 'low cost': chega finalmente a Portugal mais uma loja da grande rival da Primor
Mais Vistos
00:03:33
Secret Story
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
tvi
00:04:13
Dois às 10
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
tvi
00:04:57
Secret Story
«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'
tvi
00:13:29
Secret Story
Leandro escolhe Pedro como maior surpresa pela negativa. Esta foi a reação do concorrente
tvi
Destaques IOL
Saude
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Receitas de Natal
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Dicas
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Lojas
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Mais Lidas
Criscilla Anderson
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Famosos
Margarida Pinto Correia quebra o silêncio, após a morte da irmã Clara Pinto Correia
selfie
Famosos
Após alegada traição e separação, Daniel Gregório feliz com pessoa especial: "Sonho tornado realidade"
selfie
Anita Guerreiro
TVI de luto pela morte de famosa atriz, menos de um mês depois de ter celebrado o seu aniversário
Guerra na Ucrânia
Rússia explica por que motivo rescindiu o acordo militar com Portugal
cnn
Mulheres bonitas
É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela