Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros

É sempre difícil encontrar no mercado roupa de cama a preços baixos, no entanto, há uma loja que continua a ganhar terreno no setor da decoração em Portugal, sobretudo entre quem procura preços baixos sem abdicar de variedade: a Pepco. Fomos à loja e encontrámos várias opções de roupa de cama a preços surpreendentemente acessíveis, uma verdadeira alternativa para quem quer renovar o quarto sem gastar demasiado.
Entre lençóis, mantas e colchas, há propostas para todos os gostos e estilos, com preços que começam nos 5 euros e não ultrapassam os 12 euros. Os modelos variam entre padrões neutros, ideais para ambientes minimalistas, e opções mais coloridas, perfeitas para dar um toque de personalidade ao espaço.
Percorra a galeria acima e veja as opções que a loja oferece.