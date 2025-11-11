Loja de roupa em 2.ª mão espanhola vai estar em Lisboa com tudo a 9 euros (e ainda pode ganhar uns ténis de marca)

A loja vintage espanhola Billy’s, conhecida pelos seus eventos de roupa em segunda mão a preços irresistíveis, chega a Lisboa com o maior evento de roupa vintage da cidade.
Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, das 11h às 21h, o espaço The Spot (Poço do Borratém, nº12, Lisboa) transforma-se num paraíso para os verdadeiros amantes de moda sustentável e estilo retro.
Com mais de 2000 peças vintage à venda, de marcas icónicas como Nike, Adidas, Lacoste, Carhartt, Levi’s e The North Face, todas por apenas 9 euros, este é um evento imperdível para quem gosta de encontrar tesouros únicos sem gastar muito.
A entrada é gratuita, e os 20 primeiros clientes a chegar todos os dias recebem presentes exclusivos. Para além disso, haverá uma zona Billy’s com 50% de desconto em peças selecionadas.
Para quem quer evitar filas e garantir acesso antecipado, existe ainda um Bilhete VIP (5€) que dá entrada 30 minutos antes da abertura oficial, perfeito para quem quer garantir as melhores peças primeiro e oferece uma jogada grátis na máquina do gancho para ganhar uns ténis de marca.