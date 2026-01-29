Esquece a IKEA e a Conforama: outlet de móveis às portas de Lisboa mostra o que é o verdadeiro low cost

Nova coleção de roupa de treino da Primark está a ser um sucesso. Há artigos que já estão esgotados

Se quer usar um vestido neste inverno, que seja este da Zara, por menos de 10 euros

Outlet de toalhas vai fazer tremer a Futah e a Torres Novas? Há toalhas a menos de 1 euro

Para quem procura estar elegante sem gastar muito, encontrámos nos saldos da Zara um vestido super elegante e confortável para usar neste inverno e com um preço irresistível.

Trata-se de um vestido comprido confeccionado em tecido suave, perfeito para os dias mais frios, combinando conforto e estilo. Por apenas 9,99 euros, com 66% de desconto, este modelo apresenta decote barco, manga comprida e um detalhe de faixa com drapeado lateral no mesmo tecido, que valoriza a silhueta de forma discreta. A bainha reta completa o design clássico e sofisticado, tornando-o versátil para diferentes ocasiões, desde um passeio de inverno até um jantar casual.

Percorra a galeria acima e compre já o seu antes que esgote.