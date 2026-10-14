Dor lombar: o que fazer quando a parte inferior das costas dói?

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A dor na parte inferior das costas, conhecida como dor lombar ou lombalgia, é uma queixa frequente que pode interferir com as atividades do dia a dia. Embora possa provocar preocupação, ter dor lombar não significa necessariamente ter uma lesão grave ou precisar de cirurgia.

A campanha «Olhe pelas Suas Costas» disponibiliza informação sobre as possíveis causas da lombalgia, as opções de tratamento e a importância de manter a atividade física. Mas o que devemos fazer quando a dor aparece? E em que situações devemos procurar ajuda médica?

O que pode causar dor lombar?

A lombalgia é a dor localizada na região inferior da coluna vertebral, entre a última costela e a região das nádegas.

Segundo a página «Lombalgia: Causas, Sintomas e Tratamento», uma das causas mais comuns de dor lombar aguda está relacionada com determinados movimentos, como levantar objetos pesados de forma inadequada, baixar-se com as pernas esticadas para apanhar algo do chão ou rodar o tronco sem mover os pés.

A mesma página identifica outras causas possíveis, como a hérnia discal, e refere que problemas menos frequentes, incluindo fraturas, tumores ou infeções da coluna, devem ser considerados em situações persistentes ou acompanhadas de outros sintomas. A origem da dor deve ser determinada através de avaliação médica.

O que fazer quando surge dor na parte inferior das costas?

Quando aparece dor lombar, pode surgir a tentação de interromper todas as atividades e permanecer em repouso. No entanto, a campanha «Olhe pelas Suas Costas» destaca a importância de manter o movimento e retomar progressivamente as atividades.

Na página «Lombalgia», a campanha refere que muitos episódios agudos melhoram espontaneamente, podendo a recuperação demorar algumas semanas. Entre as abordagens descritas estão a retoma gradual das atividades e a evicção do repouso prolongado.

Num artigo de opinião publicado no mesmo site, «Movimento. O melhor remédio para as suas costas», o ortopedista Hugo Aleixo reforça esta mensagem e recomenda que as pessoas com dor nas costas retomem a atividade física de forma adequada e progressiva.

Devo continuar a mexer-me se tiver dor lombar?

De acordo com o artigo de opinião de Hugo Aleixo, o movimento regular é importante para a saúde da coluna. O especialista destaca atividades como caminhar, praticar yoga, Pilates ou hidroginástica e salienta também a importância de trabalhar a força dos músculos que estabilizam o tronco.

Para quem já tem dores nas costas, o artigo recomenda adaptar o movimento à condição de cada pessoa, começar devagar e escolher modalidades de baixo impacto. O autor aconselha ainda a procurar acompanhamento profissional quando a dor não melhora ou começa a limitar as atividades quotidianas.

A mensagem central é que a dor lombar não implica necessariamente uma lesão grave nem significa, por si só, que seja necessária uma cirurgia. O artigo defende que, em muitos casos, o tratamento conservador e a atividade física fazem parte da abordagem à recuperação.

Quanto tempo pode durar a dor lombar?

A duração da dor lombar varia de pessoa para pessoa. O artigo «Lombalgia: Causas, Sintomas e Tratamento» refere que muitos episódios agudos são benignos e autolimitados, mas que a recuperação pode levar algumas semanas.

O site distingue ainda a lombalgia aguda da lombalgia crónica: quando a dor persiste por mais de 12 semanas, é classificada como crónica. Segundo a campanha, estes casos podem ser mais difíceis de tratar devido à multiplicidade de causas possíveis, sendo importante um diagnóstico adequado.

Que tratamentos existem para a dor lombar?

O tratamento depende da situação clínica e da causa da dor. Na página dedicada à lombalgia, a campanha «Olhe pelas Suas Costas» apresenta diferentes opções, incluindo medicação, fisioterapia e acupuntura, bem como a retoma gradual das atividades.

O mesmo site refere também que o tratamento pode envolver mudanças nos hábitos de vida, medicação, fisioterapia ou, em casos mais graves, cirurgia. A escolha da abordagem deve resultar da avaliação clínica e das necessidades de cada pessoa.

A campanha sublinha ainda que a cirurgia não é a primeira opção na maioria dos casos de dor lombar. No artigo de opinião sobre movimento, Hugo Aleixo defende que a abordagem conservadora deve ser considerada antes de se equacionar uma intervenção cirúrgica, quando clinicamente adequada.

Quando devo procurar um médico por causa da dor lombar?

A dor nas costas não deve ser desvalorizada quando é intensa, persistente ou acompanhada de outros sintomas. Deve marcar uma consulta no médico de família se a dor persistir por mais de três semanas, irradiar para um braço ou uma perna, ou se existir dormência, perda de força, agravamento durante o repouso ou dor durante a noite.

O médico de família poderá fazer uma avaliação inicial e, se necessário, encaminhar para uma consulta de especialidade, nomeadamente ortopedia ou neurocirurgia. A mesma página reforça a importância de procurar ajuda médica quando a dor ou outros sintomas se prolongam no tempo, em vez de assumir que é necessário aprender a viver com o desconforto.

Como cuidar da coluna e reduzir o risco de novos episódios?

A campanha «Olhe pelas Suas Costas» destaca a atividade física regular como um dos pilares dos cuidados com a coluna. No artigo «Movimento. O melhor remédio para as suas costas» são sugeridas atividades como caminhadas, yoga, Pilates e hidroginástica, bem como exercícios de fortalecimento muscular.

O artigo recomenda começar devagar, adaptar a atividade às capacidades individuais e procurar acompanhamento profissional quando necessário.

A campanha aborda também a importância de evitar o sedentarismo e adotar hábitos de vida saudáveis, reforçando que cuidar da coluna deve ser uma preocupação contínua, e não apenas uma resposta ao aparecimento da dor.