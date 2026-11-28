Lombinho de porco no forno com batata doce assada! Uma receita simples, prática e deliciosa, perfeita para quem procura refeições caseiras, cheias de sabor e sem complicações.
Ingredientes
1 lombinho de porco
300 g de batata-doce
Azeite qb
Sal e pimenta qb
4 dentes de alho esmagados
Alecrim qb
Preparação
1. Tempera o lombinho de porco com sal e pimenta. Numa frigideira sela a carne de todos os lados.
2. Num tabuleiro de forno, coloca a batata-doce cortada em cubos, os dentes de alho esmagados e o alecrim. Rega com um fio de azeite e tempera com sal.
3. Junta o lombinho de porco ao tabuleiro e leva ao forno, pré-aquecido a baixa temperatura (cerca de 160 ºC), até a batata-doce estar assada e a carne atingir o ponto de cozedura desejado.
4. Deixe a carne relacionada alguns minutos antes de cortar e servir.
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