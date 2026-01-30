É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável

Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora

Aos 101 anos, o médico, nutricionista e professor John Scharffenberg continua a conduzir e a viajar pelo mundo, partilhando dicas de vida saudável que ele próprio segue. Com palestras em várias partes do mundo e vídeos no YouTube com milhões de visualizações, o centenário inspira milhares de pessoas a adotarem hábitos que ajudam a prolongar a vida.

De acordo com o site Today, apesar de a longevidade não ser comum na sua família, a mãe morreu na casa dos 60 anos e o pai aos 76, Scharffenberg atribui a sua longevidade sobretudo a um estilo de vida ativo e disciplinado. “A principal diferença foi que fiz imenso exercício”, afirma. “O momento da vida em que se faz exercício é crucial, especialmente entre os 40 e os 70 anos. É quando a maioria das pessoas relaxa, come mais e se torna menos ativa, e isso é o caminho errado.”

Segundo o médico, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte precoce, mas muitas delas podem ser prevenidas com mudanças simples no estilo de vida. Com base na sua própria experiência, Scharffenberg partilha sete hábitos que considera fundamentais para viver mais e melhor:

Não fumar – nunca fumou e alerta que o tabaco prejudica quase todos os órgãos do corpo. Evitar álcool – nunca bebeu e destaca que os riscos de cancro superam quaisquer benefícios do consumo leve. Exercício físico – considera mais importante que a alimentação. Durante a meia-idade, o seu principal exercício foi trabalhar na sua propriedade, cuidar de uma horta de dois hectares e cultivar milhares de plantas. Caminhar ou praticar jardinagem são também excelentes formas de manter o corpo ativo. Manter um peso saudável – pratica jejum intermitente e faz apenas duas refeições por dia, evitando o jantar. Estudos indicam que este hábito pode ajudar na perda de peso e na saúde geral. Comer menos carne – segue uma dieta vegetariana equilibrada, baseada em frutas, legumes, ovos e leite. Reduzir o açúcar – procura alternativas naturais, como frutas, e adapta receitas para consumir menos açúcar adicionado. Reduzir a gordura saturada – mantém uma alimentação de base vegetal, evitando produtos ricos em gordura saturada.

Scharffenberg acredita que a combinação destes hábitos, alimentação saudável, atividade física regular e disciplina ao longo da vida, foi decisiva para ultrapassar a expectativa média de vida e viver com saúde.

“A dieta ideal é a vegetariana e o estilo de vida correto é fundamental”, conclui. “Espero que todos possam viver de forma saudável e ativa.”