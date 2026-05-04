"Se tivesse 30 anos outra vez... não casava": idosos respondem o que fariam diferente

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Foi através da página de Instagram @oldfriendclub que entre respostas divertidas, inesperadas e outras mais profundas, várias pessoas com idades entre os 70 e os 90 anos partilharam aquilo que mudariam se tivessem 30 anos outra vez.

Gwyneth, de 98 anos, foi direta e breve: “não casava”. Já Doug, de 93 anos, optou por uma visão mais ampla da vida e respondeu: “viver a vida ao máximo”.

Mick, de 78 anos, revelou que teria apostado mais no desporto, enquanto Betty, de 93 anos, confessou um desejo simples mas inusitado: “aprender a esquiar”. Por fim, Pat, de 92 anos, deixou uma mensagem mais reflexiva: “preocupar-me menos e ser saudável”.

As respostas, apesar de curtas, acabam por reunir um ponto comum: a importância de aproveitar mais o presente, cuidar da saúde e valorizar as experiências.

A publicação tem vindo a gerar comentários e partilhas, com muitos utilizadores a refletirem sobre as suas próprias escolhas e prioridades de vida.