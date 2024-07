O segredo dos japoneses para uma vida longa e feliz são três simples práticas

4 hábitos que fazem das crianças japonesas as mais saudáveis do mundo

Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre as famosas “Zonas Azuis”, áreas no mundo onde as pessoas têm uma esperança média de vida superior ao considerado habitual. Estas zonas despertam a curiosidade e, por isso, procura-se perceber quais as particularidades que levam a que as pessoas vivam tantos anos.

Okinawa, no Japão, é uma dessas Zonas Azuis. De acordo com Dan Buettner, citado pelo CNBC, em média, as mulheres desta cidade japonesa vivem mais do que mulheres de qualquer outra parte do mundo. Além disso, aqui, há menor prevalência de cancro, doenças cardíacas ou demência do que nos Estados Unidos.

Estas particularidades de Okinawa fizeram com que dois autores – Héctor García e Francesc Miralles – fossem até à cidade para entrevistar as pessoas mais velhas e tentar perceber qual o segredo para a longevidade. As conclusões foram publicadas no livro “Ikigai: Os segredos dos japoneses para uma vida longa e feliz”.

A CNBC destacou três práticas diárias apontadas no livro como o segredo para a longevidade.

1. Fazer exercício leve pelo menos 5 minutos todos os dias

Já ouviu falar em radio tasio? Pois parece que este é o primeiro segredo para a longevidade dos habitantes de Okinawa. Praticamente todos os entrevistados por García e Miralles admitiram praticar diariamente radio tasio, uma rotina de exercício de baixa intensidade, típica do Japão, que já tem várias décadas. É possível ser feita até por quem está em cadeira de rodas, demora menos de cinco minutos e normalmente é feita em grupo, o que promove o espírito de união. Veja no vídeo como a fazer.

2. Encontre um propósito e mantenha-se ocupado

Há um provérbio japonês que diz que apenas estando ativo é possível viver até aos 100 anos. Os habitantes de Okinawa põem em prática o ditado encontrando o seu propósito, que lhes permite ter um foco e dar um significado aos seus dias. Isto é baseado no Ikigai, que se traduz para “a felicidade de estar sempre ocupado”.

Parece que muitas das pessoas que vivem mais anos nunca se reformam realmente. Um exemplo disso é Hayao Miyazaki que aos 83 anos é diretor de filmes animados no Studio Ghibli, no Japão.

3. Atingir um estado de flow

Comecemos por perceber o que é este “flow”. Este termo começou por ser usado para descrever quando se está completamente investido numa ação pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi.

Estar neste estado de flow permite às pessoas estarem mais presentes, mais focadas e esquecerem as suas preocupações, explica García e Miralles, citados pelo CNBC. Os autores referem até que as pessoas mais felizes não são as que conseguem atingir mais coisas, mas sim as que passam mais tempo neste estado de flow.