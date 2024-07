Esta família com vários membros centenários come sempre o mesmo ao almoço

A procura pela fonte da juventude é quase milenar. Ao longo dos séculos, exploradores e cientistas têm procurado desvendar a solução para se viver para sempre, sem êxito. No entanto, há uma família que parece ter descoberto a fórmula não para viver para sempre, mas para pelo menos viver por muitos anos.

A família Melis é originária da Sardenha e é conhecida por ter vários membros com mais de 100 anos, estando até no Livro de Recordes do Guinness. Para ter uma ideia, a idade dos nove irmãos somadas dá um total de 861 anos. Aquilo que se tem tentado perceber é se a longevidade da família tem um segredo e, de acordo com o site Marmiton, parece que sim.

Dan Buettner, famoso autor sobre as famosas “zonas azuis”, regiões do mundo onde as pessoas parecem ter maior esperança média de vida, partilhou aquele que crê ser a receita para a família Melis viver tantos anos. E é mesmo uma receita.

Todos os dias, a família come ao almoço sopa de grão, acompanhada de uma fatia de pão de massa-mãe e um pouco de vinho.

A questão será: porque é que esta sopa é o segredo para a longevidade dos irmãos? De acordo com Dan Buettner, citado pelo site Marmiton, a combinação dos ingredientes presentes na sopa -grão de bico, feijão, cenouras, aipo, cebola e alho – é muito boa para o microbioma intestinal, além de ter ingredientes ricos em proteínas e fibras.

Ainda assim, a má notícia é que não é só a alimentação que garante que a família Melis viva tantos anos. Parece também haver uma predisposição genética para não ter doenças graves, como certos tipos de cancro e doenças cardiovasculares.

Mesmo que não tenha a parte da genética, poderá sempre tentar incluir a sopa de grão na sua dieta. A receita está abaixo.

Sopa de grão-de-bico da família Melis

Ingredientes

200g de grão-de-bico

100g de feijão catarino

100g de feijão branco

2 cenouras

2 talos de aipo

1 cebola

2 dentes de alho

1 “bouquet garni” – um pequeno ramo com tomilho, louro e salsa

1 colher de sopa de azeite

Modo de preparação

Deixe o grão-de-bico e os feijões de molho durante a noite. No dia seguinte, escorra a água e lave as leguminosas;

Numa panela grande, doure a cebola previamente picada com alho no azeite. Adicione a cenoura cortada em cubos, assim como o aipo, o grão-de-bico, os feijões e o bouquet garni. Cubra com água e cozinhe por cerca de uma hora, até os legumes ficarem macios.

Tempere com sal e pimenta a gosto e sirva quente, acompanhado de uma fatia de pão.