Menino de 6 anos acertou os números da lotaria e mudou a vida de todos. Família nunca jogava

Um menino de seis anos mudou a vida da sua família ao ter acertado os números da lotaria
IOL
Hoje às 10:54
Paie e filho
Paie e filho

Foto: depositphotos

Um menino de seis anos tornou-se o protagonista improvável de uma história que está a emocionar Espanha, depois de ter sido ele a escolher o número vencedor da Lotaria do Dia da Criança, prémio que valeu 200 mil euros à sua família. A aposta foi feita à última hora e de forma pouco habitual, já que a família raramente participa neste sorteio.

Citado pelo site AS, o caso aconteceu em Marín. Marcos, o pai, de 32 anos, adquiriu o décimo premiado na tarde anterior ao sorteio extraordinário. Segundo contou ao jornal Faro de Vigo, o bilhete foi comprado quase por impulso, depois de o filho ter insistido para jogar.

“Faço a Primitiva todas as semanas e, naquele dia, levei o meu filho comigo. Ele pediu para jogarmos na Lotaria do Dia da Criança”, explicou o pai. Já no interior do estabelecimento, foi o menino, quem apontou o número que acabaria por mudar a vida da família.

Apesar da sorte grande, o pai garante que não são jogadores habituais. “É a primeira ou segunda vez que jogamos neste sorteio. O da lotaria de Natal costumamos comprar, mas nunca nos calha nada”, afirmou.

A descoberta do prémio aconteceu de forma inesperada. Como a aposta foi feita à última hora e este sorteio não tem a mesma tradição mediática, a família não estava a acompanhar a transmissão em direto. Foi apenas no dia seguinte, enquanto abriam os presentes do Dia de Reis, que o pai decidiu consultar a imprensa desportiva e reconheceu o número premiado.

Desconfiado, decidiu confirmar a informação junto da administração de lotarias. Depois de validado o prémio, a família dirigiu-se de imediato ao local, confirmando que tinha mesmo ganho 200 mil euros.O valor permitirá agora concretizar um objetivo antigo da família: a compra de uma casa em Marín, onde a família vive e trabalha. 

