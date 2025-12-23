Facebook Instagram

A filha pediu-lhe para comprar doces. E a entrada na loja fez com que o pai ganhasse 600 mil euros

Pai ganha mais de 600 mil euros na lotaria graças a um pedido da filha de 3 anos
Hoje às 13:20
Um simples pedido da filha de três anos acabou por mudar a vida do pai, no Reino Unido. Valdet Bujupi, de 44 anos, estava a regressar a casa depois de um dia fora com a filha quando cedeu a um pedido da menina para irem comprar alguns doces. Essa decisão levou-o a  ir a uma loja e acabou por comprar um bilhete de lotaria e ganhou mais de 700.000 dólares (mais de 600 mil euros).

Citado pela revista People, o pai contou à National Lottery que, apesar de tentar resistir, não conseguiu dizer não ao terceiro “por favor, pai” da filha. “Se não fosse pelo gosto dela por doces, não teria comprado aquele bilhete de Lucky Dip”, explicou.

Ao descobrir o prémio, ligou imediatamente à mulher, anunciando a vitória com um entusiasmo contagiante. O casal partilhou a notícia com o filho de 12 anos, que inicialmente pensou tratar-se de uma brincadeira, e depois celebrou a boa nova com uma viagem a Londres. Valdet e Abbey, a sua mulher, planeiam também uma viagem a Nova Iorque e consideram mudar-se para uma casa maior.

O pai revelou ainda que, um mês antes de ganhar, sonhou que tinha sido vencedor da lotaria, um sonho que acabou por se concretizar. “Estamos radiantes e a nossa filha, que já era a princesa do pai, passou a ser rainha”, disse o feliz pai.

 

