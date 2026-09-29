Jantar no barco da Louis Vuitton? Sim, é possível e esta famosa portuguesa mostra os pormenores excêntricos da experiência (Vídeo)

Sabia que é possível jantar no barco da Louis Vuitton? Jéssica Jeremias, finalista do Secret Story 10, viveu essa mesma experiência ao lado do marido, Wilson Manafá, e mostrou tudo aos seguidores.

Numa partilha feita nas redes sociais, Jéssica mostra todos os detalhes excêntricos do momento. Destaca-se a decoração de luxo e clássica, o espaço amplo e os pratos gourmet que contavam com o logótipo da marca em vários detalhes.

Veja o vídeo:

"Jantar dentro do barco da Louis Vuitton, em Xangai. Uma experiência tão diferente quanto exclusiva", escreveu a criadora de conteúdos digitais, na legenda da partilha.

Os fãs ficaram rendidos àquela partilha. "Wow, que máximo!", "Que top! Perfeito", "Muito chique", "Que delícia", "Isso é o topo dos topos", "Que luxo!", pode ler-se, na caixa de comentários.