Porque anda toda a gente a queimar folhas de louro em casa?

O louro está ligado a ideias de vitória, honra, proteção, curas e espiritualidade desde a antiguidade
Há 2h e 49min
Louro
Folhas de louro Foto: Monika Grabkowska, Unsplash
Especialista explica um passo fundamental ao lavar o cabelo para ficar mesmo impecável

São cada vez mais frequentes as publicações em redes sociais e conteúdos em todo o mundo a recomendar queimar folhas de louro em casa. Mas, afinal, quais as vantagens?

O louro está ligado a ideias de vitória, honra, proteção, curas e espiritualidade desde a antiguidade. Queimar plantas ou folhas para purificar ambientes e afastar más energias é ritual muito antigo e presente em várias tradições, religiões e práticas espirituais/esotéricas.

Mas, quais os benefícios apontados por quem defende esta prática? Tendo em conta que o fumo do louro liberta compostos naturais que podem ter um efeito relaxante, causar sensação de alívio do stress e ajudar a “acalmar” o ambiente, muitos recomendam esta prática para aumentar o bem-estar.

Há quem diga ainda que o fumo do louro ajuda a eliminar odores, algumas bactérias ou fungos, ou mesmo a “limpar energeticamente” o ambiente de nossas casas. E os mais espirituais acreditam que é uma prática que traz sorte e felicidade.

Se a Ciência confirma estes benefícios? Nem por isso, mas o hábito parte de tradições orais, crenças populares e de relatos subjetivos.

Propriedades como efeito relaxante ou efeito antimicrobiano/antifúngico têm alguma sustentação em compostos químicos presentes nas folhas, mas depende muito da quantidade de fumo emitido, ventilação do espaço e reação de cada um de nós.

