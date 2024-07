Saiba por que deve dormir com uma folha de louro debaixo da almofada

Arriscamo-nos a dizer que o louro é uma das ervas aromáticas mais tradicionais da cozinha portuguesa, estando em grande parte das cozinhas nacionais e sendo usado com bastante frequência. Além do papel que desempenha na gastronomia, o louro tem também uma utilização no quarto e há já muita gente a pô-lo debaixo da almofada na hora de ir dormir. Vamos explicar porquê.

Não é uma novidade que o louro tem vários usos, podendo até afastar insetos de casa. Também para a nossa saúde tem diversos benefícios, promovendo a digestão, estimulando o sistema imunológico e aliviando problemas respiratórios.

Na hora de ir para a cama, as folhas de louro podem ser muito eficazes, explica o site francês Ça m’Intéresse. Graças às propriedades relaxantes, o louro acalma o sistema nervoso e reduz a ansiedade, dois fatores que podem ter um impacto muito negativo no descanso.

Ao colocar-se uma folha de louro debaixo da almofada, sente-se o aroma delicado e relaxante toda a noite, o que pode potenciar um sono mais tranquilo e reparador, explica o site Ça m’Intéresse, salientando que, no entanto, ainda não há provas científicas relativamente a esta mais-valia do louro.