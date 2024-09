Como fazer crescer louro dentro de casa para deixar de comprar folhas a 70€/kg

Quem gosta de cozinhar, sabe que as ervas aromáticas conseguem dar diversas camadas de sabor aos pratos. A gastronomia de cada país dá destaque a ervas diferentes e, em Portugal, o louro acaba por ser muito usado. Comprar as folhas no supermercado pode ser caro – chegam a custar mais de 70 euros o quilo. Por isso uma boa opção é plantá-lo em casa. O site Better Homes & Gardens ensina como ter sucesso com o seu louro mesmo que tenha de o ter num vaso, dentro de quatro paredes.

O louro (ou loureiro) é um arbusto que pode ficar tanto no exterior como no interior e deve ser plantado na primavera ou no início do verão. Mas é importante ter alguns cuidados para garantir que cresce e dá as folhinhas para serem usadas na cozinha.

Para crescer, o louro precisa de muito sol. Como tal, tendo-o dentro de casa, é importante deixá-lo ao pé de uma janela que deixe entrar muita luz. Ter o arbusto dentro de casa tem a vantagem de o proteger das temperaturas baixas, já que o loureiro se dá melhor a partir dos 10 ºC.

É importante plantar o louro num vaso com furos, de forma que não acumule água quando se rega. O solo deve ser areado e deve ter um pH entre 4,5 e 8,3, sendo que o pH perfeito é entre os 6 e os 7.

Em relação à rega, apesar de o louro gostar de ter o solo húmido, se este estiver sempre com muita água, as raízes vão apodrecer. Opte por regar sempre que a parte de cima da terra estiver seca.

Quando esta planta está no exterior, não é importante dar-lhe fertilizante. No entanto, em vaso, já se torna relevante. Opte por dar-lhe fertilizante orgânico na primavera.

Outro ponto importante a ter em atenção são as pragas e fungos. É que não é por estar dentro de casa que o loureiro está completamente livre de apanhar alguma doença. Esteja atento às suas folhas para ver se surgem manchas, descoloração ou se, de repente, começam a cair. Isto poderá ser sinal de algum problema e nesse caso é importante encontrar inseticidas que possam salvar a planta.

Assim que a sua planta estiver com um bom tamanho e a dar folhas, pode colhê-las para usar na sua comida. Nunca tire mais do que um terço das folhas de louro.