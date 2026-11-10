Arranjar as unhas ou o cabelo em casa e agora? Vem aí a 'Uber' dos serviços de estética

Encontrar um profissional de beleza, escolher um tratamento e decidir onde o realizar poderá passar a ser mais simples e estar à distância do seu telemóvel, como se encomendasse o jantar na Glovo ou chamasse um Uber. Chama-se Love Divine e assume-se como uma nova plataforma digital que pretende ligar clientes, profissionais independentes e espaços parceiros nas áreas da beleza, bem-estar e eventos.

Com disponibilidade prevista para todo o território nacional, a plataforma permitirá pesquisar e marcar serviços em estabelecimentos físicos ou optar por receber o profissional num local à escolha do cliente. A possibilidade de atendimento ao domicílio dependerá da localização e da disponibilidade dos profissionais, refere um comunicado da empresa.

A utilização será gratuita para os consumidores, que poderão consultar os serviços disponíveis e escolher as opções mais adequadas às suas necessidades, sem custos de acesso à plataforma.

Plataforma também quer apoiar profissionais independentes

A Love Divine não se dirige apenas aos consumidores. Para os profissionais independentes e espaços parceiros, pretende funcionar como uma ferramenta de divulgação e contacto com potenciais clientes.

Através da plataforma, estes utilizadores poderão aumentar a visibilidade dos seus serviços e encontrar novas oportunidades de negócio. Para incentivar a adesão, terão acesso a um período experimental gratuito de 30 dias, durante o qual poderão conhecer e testar as funcionalidades disponíveis.

Academia Love Divine terá conteúdos sobre beleza e bem-estar

O projeto inclui ainda a Academia Love Divine, uma área de aprendizagem integrada na plataforma e dirigida tanto a profissionais como a consumidores.

Esta componente pretende disponibilizar conteúdos e promover a partilha de conhecimentos nas áreas da beleza e do bem-estar, alargando a oferta para além da pesquisa e marcação de serviços.

A Love Divine apresenta-se, assim, como uma intermediária tecnológica que pretende reunir clientes, profissionais e espaços num único ambiente digital, facilitando a divulgação de serviços e a gestão da atividade.

Com o lançamento anunciado para breve, a plataforma prepara-se para entrar no mercado português, com a ambição de dinamizar o setor da beleza e do bem-estar em todo o país.