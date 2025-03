Mercadona, Lidl e Primark, atenção: esta concorrente tem tudo e está a abrir lojas em Portugal

Os preços baixos e a enorme variedade de produtos estão a conquistar cada vez mais consumidores e nas redes sociais há uma marca que está a dar que falar. Falamos da Action, que acabou de inaugurar mais uma loja e está a dia de abrir as portas de outro espaço.

Há uma semana, a Action abriu portas em Vila Nova de Gaia, no Gaia Park, e no próximo dia 20 de março, será a vez de Viana do Castelo, no Lima Retail Park, receber a sua primeira loja. Com estas inaugurações, esta retalhista atinge as 12 lojas no país e reforça a sua presença no mercado.

A grande aposta desta marca é a oferta de seis mil produtos a preços acessíveis, distribuídos por 14 categorias, incluindo artigos para a casa, brinquedos, jardinagem, DIY e até alimentação. Além disso, todas as semanas são introduzidos 150 novos produtos, mantendo o preço médio abaixo dos 2 euros.

"Os clientes receberam-nos calorosamente e estamos felizes por podermos trazer a fórmula Action para mais perto deles. O nosso sucesso assenta na nossa fórmula forte e no empenho e compromisso das nossas equipas, de que muito nos orgulhamos", afirmou a diretora-geral da marca em Portugal, Sofia Mendonça.

A nova loja de Vila Nova de Gaia conta com mais de mil metros quadrados e uma equipa de 22 colaboradores, enquanto a de Viana do Castelo, da mesma dimensão, empregará 20 funcionários. Ambas estarão abertas todos os dias das 9h00 às 21h00.