Da roupa à casa: esta cadeia faz frente à Primark e já abriu 15 lojas em Portugal

Para os amantes de pechinchas, que não resistem a vestir os miúdos ou redecorar a casa em lojas como a Primark ou Kiabi, devem fazer um nota mental para esta cadeia de lojas polaca. Há pouco mais de um ano escrevíamos aqui sobre a abertura da primeira loja da marca em Portugal. Hoje, já são 15 lojas.

Falamos da Pepco, um mundo gigante de preços incríveis, onde encontramos roupa para nós, roupa para os miúdos, peças para praticar desporto, artigos para animais de estimação, produtos de limpeza, guloseimas e snacks, material escolar, entre tantas outras coisas a preços irresistíveis.

Por exemplo, para este regresso às aulas encontramos calças a 4 euros, saias de 2,5 euros ou conjuntos de fato de treino por menos de 10 euros. Até os produtos de beleza são de aproveitar. Em folheto está, por exemplo, uma linha de óleo de argão para o cabelo em que cada produto custa apenas 1,50 euros.

Os artigos de casa também são uma perdição: panos de loiça com padrões que apetece exibir (2,50 euros em conjuntos de três), copos de vidro a 1 euro ou canecas de cerâmica por 1,5 euro.

De resto, a Pepco está com um folheto cheio de novidades em guloseimas, snacks para animais e os artigos de limpeza da moda como o The Pink Stuff.

Percorra a galeria acima para ver alguns dos produtos que costuma poder comprar na cadeia polaca.

A Pepco está hoje presente em várias regiões de Portugal. No norte, encontramos duas lojas no Porto, uma na Rua de Gonçalo Sampaio e outra na Rua dos Campeões Europeus, além de uma loja na Maia, outra em Vizela e outra em Barcelos.

Braga também tem uma loja, localizada no Nova Arcada. No centro, a Pepco possui lojas em Pombal, Aveiro, no Aveiro Shopping Center, e Coimbra, no Coimbra Retail Park. Já mais a sul, as lojas estão situadas na Amadora, no UBBO, em Coina, Elvas, Albufeira, Olhão e Tavira.