LTPlabs lança programa para contratar 30 colaboradores até final de outubro

Outros artigos:

A LTPlabs lançou a 1.ª edição do SHAPERS, um programa de recrutamento de talento destinado a pessoas com um percurso académico de excelência que pretendam dar os primeiros passos na aplicação de IA aos negócios e também construir uma carreira sólida, diferenciada e duradoura numa empresa de topo.

As candidaturas às 30 vagas disponíveis estão a decorrer até 30 de setembro e são válidas para vários cargos: Business Analyst, Data Scientist, Data Engineer, Software Engineer, ML Engineer, entre outros. As áreas de estudo abrangem cursos de Engenharia, Ciência de dados, Gestão, Matemática e relacionados.

As ofertas em causa aplicam-se aos seguintes perfis: estudantes do último ano de mestrado que tenham como motivação realizar dissertação em contexto empresarial com remuneração atrativa (seguida de contrato após conclusão bem-sucedida) e profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho, possuindo ou não experiência no mundo da consultoria de IA, explica a consultora em comunicado.

Em termos práticos, quem ingressar nesta iniciativa poderá contar com um trabalho que é uma fusão entre análise de dados, tecnologia, estratégia e pensamento empresarial.

Como explica a diretora de Recursos Humanos da LTPlabs, Inês Vasconcelos, “interessa-nos quem sabe cruzar visões multidisciplinares, pois essa integração de perspetivas reflete-se na maneira original como se aborda e responde aos desafios”.

E acrescenta: “A ideia é envolver as pessoas em projetos reais desde o primeiro dia, no sentido de aprenderem com uma equipa de vanguarda a identificar e a resolver problemas, a desenvolver soluções completas e a tomar decisões baseadas em dados. Além da atividade com projetos, ser-lhes-á dada a possibilidade de participar de forma ativa na gestão interna da empresa e contribuir para o seu desenvolvimento efetivo.”

Tendo em conta que o objetivo do SHAPERS é atrair e reter talento, o processo de seleção dura cerca de um mês, será extremamente rigoroso e compreende quatro etapas: avaliação de curriculum vitae, teste psicotécnico, case study e entrevista. Os escolhidos irão iniciar funções durante o mês de outubro, podendo o prazo estender-se para situações pontuais a considerar.

A nível de benefícios, os futuros colaboradores vão usufruir de: pacote salarial acima da média, trabalho híbrido e flexível (Lisboa ou Porto), experiências in loco, acompanhamento por um mentor, formação em IA orientada por especialistas, aperfeiçoamento de competências-chave para 2030 (conforme o Fórum Económico Mundial), ambiente acolhedor e cultura focada no desenvolvimento individual.

Esta iniciativa, que contou com um investimento de meio milhão de euros até ao final de 2025 (quatro meses), insere-se na estratégia de ampliação de negócio quer a nível nacional quer internacional, estando previsto a empresa fechar o próximo ano com mais 100 colaboradores em relação aos 116 atuais.

Recorde-se que a LTPlabs é uma consultora que utiliza Inteligência Artificial — Analítica e Generativa — quer como suporte às suas recomendações quer nas soluções apresentadas aos seus mais de 50 clientes (em Portugal quase todas as cotadas do PSI20), tais como: Worten, Sonae MC, Galp, BPI, Unilever, entre outros.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders