Lua Afonso é reconhecida pela NASA
Lua Afonso é reconhecida pela NASA

Aos 18 anos, esta jovem portuguesa faz história ao ser distinguida pela NASA
IOL
Há 3h e 17min

Lua Afonso, estudante da Covilhã de apenas 18 anos, foi distinguida pela NASA com um prémio internacional de liderança

Sonha chegar ao espaço e já deu mais um passo para lá chegar. Aos 18 anos, a portuguesa Lua Afonso, natural da Covilhã, acaba de ser distinguida pela NASA com um prémio internacional de liderança, depois de representar a Europa na final de uma das mais prestigiadas competições mundiais de engenharia espacial para estudantes.

A estudante recebeu o prémio individual "Anita Gale Visionary Leadership Award" durante a International Space Settlement Design Competition (ISSDC), cuja fase final decorreu entre 31 de julho e 2 de agosto, no Kennedy Space Center, na Florida, Estados Unidos.

A competição reuniu centenas de jovens talentos de todo o mundo, selecionados após um rigoroso processo internacional. No total, estiveram na final 270 estudantes, escolhidos entre 23.919 participantes, tendo Lua Afonso sido distinguida pelas suas capacidades de liderança e pelo trabalho desenvolvido ao longo da competição.

Segundo uma publicação da Câmara Municipal da Covilhã, o prémio foi criado em homenagem a Anita Gale, uma das fundadoras da competição, e distingue estudantes que se destacam não apenas pela excelência técnica, mas também pela capacidade de liderar equipas internacionais.

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"A fase final desta competição reuniu 270 finalistas, selecionados entre 23.919 participantes de todo o mundo, e Lua Afonso foi reconhecida pelas suas capacidades, tendo-lhe sido atribuído o prémio instituído em homenagem a Anita Gale, uma das fundadoras da competição."

A autarquia explica ainda que o galardão: "Distingue estudantes que, para além da excelência técnica, demonstram uma liderança inspiradora, visão estratégica e uma notável capacidade para unir equipas internacionais, promovendo a cooperação e a inovação na resolução de desafios complexos de engenharia espacial."

A publicação termina com uma mensagem de orgulho dirigida à jovem: "Lua Afonso voltou a destacar-se, levando com ela o nome da Covilhã. Parabéns, Lua Afonso."

Lua já tinha sido elogiada na Assembleia da República

Esta não é a primeira vez que Lua Afonso ganha destaque público. No início deste ano, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, destacou o percurso da estudante durante a sessão solene comemorativa do 25 de Abril.

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Na ocasião, explicou que a jovem não pôde estar presente por se encontrar em Ponte de Sor, integrada num projeto da Agência Espacial Portuguesa.

O presidente do Parlamento revelou ainda ter recebido uma mensagem da estudante. "Mas escreveu-me, a falar de tudo isto. Do seu percurso, desde a serra da Estrela à descoberta do espaço. Do valor que dá à liberdade, ao trabalho e à responsabilidade. E do desejo que tem de contribuir para a participação pública dos jovens."

Percorra a nossa galeria e fique a conhecer Lua Afonso

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