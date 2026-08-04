Aos 18 anos, esta jovem portuguesa faz história ao ser distinguida pela NASA

Sonha chegar ao espaço e já deu mais um passo para lá chegar. Aos 18 anos, a portuguesa Lua Afonso, natural da Covilhã, acaba de ser distinguida pela NASA com um prémio internacional de liderança, depois de representar a Europa na final de uma das mais prestigiadas competições mundiais de engenharia espacial para estudantes.

A estudante recebeu o prémio individual "Anita Gale Visionary Leadership Award" durante a International Space Settlement Design Competition (ISSDC), cuja fase final decorreu entre 31 de julho e 2 de agosto, no Kennedy Space Center, na Florida, Estados Unidos.

A competição reuniu centenas de jovens talentos de todo o mundo, selecionados após um rigoroso processo internacional. No total, estiveram na final 270 estudantes, escolhidos entre 23.919 participantes, tendo Lua Afonso sido distinguida pelas suas capacidades de liderança e pelo trabalho desenvolvido ao longo da competição.

Segundo uma publicação da Câmara Municipal da Covilhã, o prémio foi criado em homenagem a Anita Gale, uma das fundadoras da competição, e distingue estudantes que se destacam não apenas pela excelência técnica, mas também pela capacidade de liderar equipas internacionais.

"A fase final desta competição reuniu 270 finalistas, selecionados entre 23.919 participantes de todo o mundo, e Lua Afonso foi reconhecida pelas suas capacidades, tendo-lhe sido atribuído o prémio instituído em homenagem a Anita Gale, uma das fundadoras da competição."

A autarquia explica ainda que o galardão: "Distingue estudantes que, para além da excelência técnica, demonstram uma liderança inspiradora, visão estratégica e uma notável capacidade para unir equipas internacionais, promovendo a cooperação e a inovação na resolução de desafios complexos de engenharia espacial."

A publicação termina com uma mensagem de orgulho dirigida à jovem: "Lua Afonso voltou a destacar-se, levando com ela o nome da Covilhã. Parabéns, Lua Afonso."

Lua já tinha sido elogiada na Assembleia da República

Esta não é a primeira vez que Lua Afonso ganha destaque público. No início deste ano, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, destacou o percurso da estudante durante a sessão solene comemorativa do 25 de Abril.

Na ocasião, explicou que a jovem não pôde estar presente por se encontrar em Ponte de Sor, integrada num projeto da Agência Espacial Portuguesa.

O presidente do Parlamento revelou ainda ter recebido uma mensagem da estudante. "Mas escreveu-me, a falar de tudo isto. Do seu percurso, desde a serra da Estrela à descoberta do espaço. Do valor que dá à liberdade, ao trabalho e à responsabilidade. E do desejo que tem de contribuir para a participação pública dos jovens."